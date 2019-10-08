Đám cưới gây xôn xao của cô dâu 1m94, chú rể 1m4: Hé lộ gia cảnh của chú rể Hải Phòng

Xã hội 08/10/2019 14:40

Hình ảnh đám cưới của cặp đôi đũa lệch "chồng thấp, vợ cao" gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ qua. Bên cạnh những lời chúc mừng, một số người lại tỏ ý gièm pha.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đám cưới của cặp đôi đũa lệch chênh nhau đến 54cm khiến nhiều người bàn tán xôn xao. “Lạ kỳ mà không kỳ lạ. Tình yêu không khoảng cách cả về địa lý lẫn chiều cao, cô dâu tỉnh Hòa Bình cao 1,94m và chú rể Hải Phòng cao 1,4m, họ đến với nhau bằng con tim yêu thương”, thông tin do một trang fanpage chia sẻ.

cap doi dua lech 1
Câu chuyện đám cưới của cặp đôi đũa lệch gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây ra một cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người hết lời ca ngợi tình yêu đẹp của cặp đôi, số khác lại cho rằng cô dâu lấy chú rể vì tiền. Tuy nhiên, theo thông tin do photographer Đinh Thịnh - người thực hiện bộ ảnh cưới cho cặp đôi vào ngày 6/10 vừa qua chia sẻ trên Tổ quốc, cặp đôi kết hôn với nhau không phải vì tiền như một số lời ác ý trên mạng xã hội.

cap doi dua lech 2

cap doi dua lech 3

cap doi dua lech 4
Dù chênh lệch về chiều cao nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Cụ thể, chú rể là anh Phạm Văn Hợp (Hải Phòng) còn cô dâu là Thu Trang (Hòa Bình). Hai người quen nhau qua Facebook, sau một thời gian nói chuyện thì yêu nhau rồi làm đám cưới. Gia đình chú rể có gia cảnh bình thường, lại ở ven huyện nên không hề có chuyện cưới nhau vì tiền như lời đồn của một số người trên mạng xã hội. 

cap doi dua lech 5
Câu chuyện của cặp đôi hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Cái kết viên mãn của cặp đôi "chồng thấp vợ cao" khiến nhiều người tin rằng tình yêu thật sự sẽ không bị ngăn trở bởi sự chênh lệch tuổi tác hay chiều cao.

“Chúc hai bạn hạnh phúc nhé, quả thật là một tình yêu đẹp. Đúng là khi yêu rồi thì chiều cao hay tuổi tác cũng chỉ là con số”, H.G gửi lời chúc đến cặp đôi. 

“Câu chuyện cổ tích giữa đời thường là đây chứ đâu. Trước giờ mình luôn nghĩ những chuyện này chỉ có trên phim. Hai bạn dễ thương thật”, bình luận của một người dùng mạng xã hội.

Cặp đôi 'bà cháu' vợ 72, chồng 19 tiết lộ tình yêu hạnh phúc, chuyện phòng the mặn nồng

Cặp đôi 'bà cháu' vợ 72, chồng 19 tiết lộ tình yêu hạnh phúc, chuyện phòng the mặn nồng

Cặp vợ chồng lệch tuổi gặp nhau lần đầu tiên trong đám tang con trai của người vợ. Dù chênh nhau đến 53 tuổi nhưng cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Phòng nóng trên mạng xã hội chồng thấp vợ cao

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 24 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản