Đám cưới gây xôn xao của cô dâu 1m94, chú rể 1m4: Hé lộ gia cảnh của chú rể Hải Phòng

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội , gây ra một cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người hết lời ca ngợi tình yêu đẹp của cặp đôi, số khác lại cho rằng cô dâu lấy chú rể vì tiền. Tuy nhiên, theo thông tin do photographer Đinh Thịnh - người thực hiện bộ ảnh cưới cho cặp đôi vào ngày 6/10 vừa qua chia sẻ trên Tổ quốc, cặp đôi kết hôn với nhau không phải vì tiền như một số lời ác ý trên mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đám cưới của cặp đôi đũa lệch chênh nhau đến 54cm khiến nhiều người bàn tán xôn xao. “Lạ kỳ mà không kỳ lạ. Tình yêu không khoảng cách cả về địa lý lẫn chiều cao, cô dâu tỉnh Hòa Bình cao 1,94m và chú rể Hải Phòng cao 1,4m, họ đến với nhau bằng con tim yêu thương”, thông tin do một trang fanpage chia sẻ.

Dù chênh lệch về chiều cao nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Cụ thể, chú rể là anh Phạm Văn Hợp (Hải Phòng) còn cô dâu là Thu Trang (Hòa Bình). Hai người quen nhau qua Facebook, sau một thời gian nói chuyện thì yêu nhau rồi làm đám cưới. Gia đình chú rể có gia cảnh bình thường, lại ở ven huyện nên không hề có chuyện cưới nhau vì tiền như lời đồn của một số người trên mạng xã hội.

Câu chuyện của cặp đôi hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Cái kết viên mãn của cặp đôi "chồng thấp vợ cao" khiến nhiều người tin rằng tình yêu thật sự sẽ không bị ngăn trở bởi sự chênh lệch tuổi tác hay chiều cao.

“Chúc hai bạn hạnh phúc nhé, quả thật là một tình yêu đẹp. Đúng là khi yêu rồi thì chiều cao hay tuổi tác cũng chỉ là con số”, H.G gửi lời chúc đến cặp đôi.

“Câu chuyện cổ tích giữa đời thường là đây chứ đâu. Trước giờ mình luôn nghĩ những chuyện này chỉ có trên phim. Hai bạn dễ thương thật”, bình luận của một người dùng mạng xã hội.