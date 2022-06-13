Nữ sinh 21 tuổi đã trở về nhà sau 5 ngày mất tích kể từ buổi xem phim cùng bạn.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, vào sáng 13/6, người nhà nữ sinh Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, sinh viên Học viện Nông Nghiệp) cho biết nữ sinh đã về nhà an toàn chiều 12/6, sau 5 ngày mất tích.

Người nhà cho hay: "Sau khi phát hiện điện thoại của T. có tín hiệu, chúng tôi đã gọi liên tục và nhờ bạn bè của T. hỗ trợ. May mắn, T. đã về nhà an toàn, nhưng vẫn mệt mỏi nên chưa hỏi được gì thêm".

Nữ sinh mất tích sau buổi xem phim cùng bạn - Ảnh: Zing

Trước đó, dẫn tin từ Zing, vào ngày 11/6, Công an Hà Nội phát thông báo tìm kiếm Nguyễn Phương Thảo sau khi nhận trình báo từ gia đình nữ sinh này về việc mất liên lạc. Cụ thể, người nhà Thảo cho biết tối 8/6, Thảo xin phép gia đình đi xem phim cùng bạn nhưng không thấy trở về. Sau đó, gia đình mất liên lạc với cô gái 21 tuổi.

Cũng theo người này, gia đình mới đây nhận được thông tin về tung tích của Thảo tại trước cửa Ngân hàng ACB chi nhánh Ocean Park Gia Lâm lúc 12h10 ngày 9/6.

"Qua hình ảnh từ camera giám sát, gia đình chắc chắn đó là Thảo. Cháu tôi khi đó đi cùng một người phụ nữ mặc áo hồng", người nhà Thảo nói và cho biết gia đình đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

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