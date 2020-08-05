Trước khi được xác định nhiễm Covid-19, 6 bệnh nhân tại Đà Nẵng đã cùng có mặt trong 1 đám tang.

Tối qua (4/8), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 15 trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn được công bố vào chiều 3/8. Điều đáng chú ý, trong số các ca bệnh mới, có 6 bệnh nhân đã có mặt trong cùng 1 đám tang.

Cụ thể, từ ngày 16/7 đến 20/7, tại nhà bệnh nhân 640 (chị H.T.H.T, SN 1982) và bệnh nhân 638 (anh H.C.T, SN 1997) cùng trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) có diễn ra đám tang của bố bệnh nhân 640.

Trong thời gian này, bệnh nhân 637 (D.M.H, 1995, trú tổ 4 Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) có qua trực đám tang tại nhà bạn là bệnh nhân 638. Khoảng thời gian này, bệnh nhân 637 chỉ ở tại đám tang và về nhà, không đi đâu.

6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng có mặt ở 1 đám tang - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20/7, trong đám tang ba là ông H.C.G diễn ra tại nhà, bệnh nhân 640 và bệnh nhân 638 (cháu của bệnh nhân 640 và 556) có tiếp xúc với em dâu là bệnh nhân 456, người hàng xóm là bệnh nhân 509 và con nuôi là bệnh nhân 639 đến phục vụ đám tang.

Sáng 30/7, sau khi công bố ca bệnh số 456, đến 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân 640 cùng những người trong gia đình và những người có tiếp xúc gần trong đám tang được chuyển cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngày 2/8, các bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm. Đến ngày 3/8, các bệnh nhân 637, 638, 639, 640 được thông báo cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để cách ly và điều trị.

Ngoài ra, bệnh nhân 509 sau khi dự đám tang tại nhà hàng xóm (bệnh nhân 640) thì có trở về nhà cũng tiếp xúc với chồng là bệnh nhân 630 và cháu nội là bệnh nhân 557 từ ngày 4/7 đến 31/7.

Tính đến 6h ngày 5/8: Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19, trong đó 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.041. Đến thời điểm này đã có 378/672 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 56,4% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước. Số ca tử vong: 8.

Xác định được thời điểm khởi phát những ca đầu tiên mắc COVID-19 tại Đà Nẵng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua điều tra dịch tễ, căn cứ vào các mô hình dự đoán và tham khảo ý kiến các chuyên gia, ngay từ đầu Bộ đã dự báo dịch bắt đầu từ đầu tháng 7 hoặc từ ngày 8-12/7.

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