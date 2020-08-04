Lịch trình di chuyển của bác sĩ mắc Covid-19 tại Đồng Nai: Từng tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp ở TP.HCM

- Lúc 14 giờ ngày 19/7, vợ chồng bác sĩ N. đi từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Đà Nẵng và bắt taxi đến khoa Nội, Bệnh viện Đà Nẵng để thăm cha. Tại đây, vợ chồng bác sĩ gặp chị vợ (sau này là bệnh nhân thứ 510) khoảng 5 phút. Sau đó, bác sĩ N. về nhà tại số 148/23 Lý Tự Trọng, phường Thuận Phúc, quận Hải Châu và đi ăn tối với 3 người nhà ở nhà hàng Bé Anh.

Hôm nay (4/8), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã cung cấp lịch trình đi lại của bệnh nhân L.Đ.N. (chồng của bệnh nhân thứ 595 nhiễm Covid-19 ) để người dân chủ động phối hợp ngành y tế chung tay không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Cụ thể:

- Ngày 21/7, bác sĩ N. đi tham gia khóa học tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), tiếp xúc khoảng 6 bác sĩ. Trưa cùng ngày, bác sĩ N. đi ăn với 4 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ nhóm trên. Sau đó, bác sĩ N. về Đồng Nai.

- Ngày 20/7, bác sĩ N. đến khoa Nội tổng, Bệnh viện Đà Nẵng thăm ba vợ khoảng 30 phút và có gặp một bác sĩ tên A. Đến 16 giờ 40 phút, bác sĩ N. bay về Sài Gòn trên chuyến bay VN7131.

- Ngày 22/7, bác sĩ N. làm việc tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tham gia hội chẩn và mổ cho 2 bệnh nhân ung thư vú và 1 bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Từ 17 giờ 30 phút - 19 giờ 30 phút, bác sĩ N. về làm phòng mạch và có 5 bệnh nhân tới khám. Buổi tối, bác sĩ N. đi ăn với 3 người, trong đó có 2 bác sĩ.

- Ngày 23/7, bác sĩ N. làm việc tại khoa Ung bướu và tham gia tiếp đoàn 6 bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, tham gia mổ một ca ung thư buồng trứng cùng 2 bác sĩ (Bệnh viện Ung bướu TP. HCM) và 1 bác sĩ khác kéo dài trong khoảng 2,5 giờ. Sau đó cùng đoàn bác sĩ TP. HCM đi ăn trưa ở nhà hàng Thiết Mộc Lan.

- Ngày 24/7, bác sĩ N. đi giao ban toàn viện, làm việc tại khoa Ung bướu và mổ cho bệnh nhân ung thư buồng trứng kéo dài trong 3 giờ. Đến 13 giờ, đi ăn trưa với một số bác sĩ. Từ 17 giờ 30 phút - 19 giờ 30 phút, làm việc tại phòng khám.

- Ngày 25/7, bác sĩ N. đi viếng đám tang nhân viên bệnh viện với bác sĩ S., gặp 4 điều dưỡng khác.

- 10 giờ cùng ngày, gặp vợ từ Đà Nẵng vào, đi ăn trưa cả gia đình tại Cơm niêu Huyền Sương. Chiều 25/7, cả gia đình ăn cơm tại nhà - ăn riêng với con, không làm phòng mạch.

- Sáng 26/7, hai vợ chồng đi uống cà phê Arobi gần nhà. Từ 17 giờ 30 phút - 19 giờ 30 phút, bác sĩ làm phòng mạch.

- Từ ngày 27 - 30/7, gia đình tự cách ly tại nhà và không tiếp xúc với ai.

- Đêm 31/7, vợ chồng được đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và lấy mẫu xét nghiệm.

- Ngày 1/8, vợ bác sĩ N. - bệnh nhân 595 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Ngày 4/8, bác sĩ L.Đ.N. được công bố mắc Covid-19.