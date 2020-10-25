Cười sảng với tâm sự của cô gái 25 tuổi khi gặp trai qua mai mối: Vô duyên chạm nóc, ế nhờ thực lực!

"Em bực mình quá mọi người ạ. Anh của em giới thiệu cho một anh này hơi lớn tuổi rồi, ngoan, chăm chỉ làm ăn, bảo em thử quen xem sao.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau về tâm sự của một gái "ế" trong buổi hẹn đầu với một chàng trai thông qua mai mối. Dân mạng theo đó cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, người cho rằng anh chàng không hẳn là người xấu, chỉ hơi vô duyên mà thôi. Số khác lại nghĩ đàn ông mà vô tư quá thì đúng là tội ác, có cho thêm tiền thì cũng không dám yêu.

Lúc ngồi cafe vừa gọi đồ uống xong thì em cũng tế nhị cười bẽn lẽn một cái, không ngờ lão ấy bảo luôn:

Em cũng thử quen xem sao. Em 25 tuổi còn anh này thì 30. Sau khi tiếp xúc lần đầu tiên em mới hiểu vì sao anh này chưa có người yêu, trước kia chỉ yêu một cô trong thời gian ngắn thì chia tay.

- Răng em hơi vàng nhỉ...!

Thế là cả buổi em ngậm mồm luôn không nói câu nào. Đến lúc ngồi chán quá em mới bảo đi về, đi được nửa đường qua đến mấy cây đèn đỏ thì dừng lại ở một cây, anh ta nói:

- Bình thường là anh chỉ về số 3 thôi nhưng chở thêm em anh phải về số 1 mới đi được!

Đến đây thì em bực không chịu được, vô duyên hết biết, tạng người em hơi mũm mĩm tí thôi mà chẳng hiểu sao hắn nói như thế được. Về đến nhà anh của em còn bảo lão ấy nhắn tin chê em ít nói, béo nữa!", dòng chia sẻ của cô gái khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười.

Nam thanh niên ế nhờ thực lực khiến dân mạng dở khóc dở cười - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện dở khóc dở cười nhận được hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh chàng "ế" nhờ thực lực, nếu không cải thiện tính tình vô duyên chạm nóc kiểu này thì còn độc thân dài dài.

"Có duyên thế này bảo sao 30 tuổi vẫn chưa có người yêu"; "Này là vô duyên chứ không phải vô tư nha"; "Mình cũng tự thấy không được khéo ăn nói cho lắm, nhưng vô duyên cỡ này thì mình xin thua"; "Cha nội này lúc sinh bị kẹt cái duyên trong bụng mẹ à"; "Không thích con gái người ta thì thôi chứ sao chê bai dữ vậy"; "Cần nhìn mặt bạn trai xem sáng láng thế nào mà chê con người ta vậy"; "Chắc anh chàng chỉ vô tư nghĩ gì nói nấy thôi"..., dân mạng bình luận.