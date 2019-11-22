Cười ngất với bản kiểm điểm của học sinh tiểu học: 'Cô viết lù lù ở trên bảng, con đúng là có mắt như mù'

Do làm sai bài tập về nhà, một học sinh tiểu học đã phải viết bản kiểm điểm nộp cho cô giáo. Bức ảnh hài hước nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh hài hước chụp lại bản kiểm điểm của học sinh tiểu học thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng giọng văn trong bản kiểm điểm vừa thành khẩn nhận lỗi vừa hóm hỉnh, chắc cô giáo cũng không nỡ phạt nặng.

Bức ảnh hài hước chụp lại bản kiểm điểm của một học sinh tiểu học thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: FB

Nguyên văn bản kiểm điểm như sau:

"Bản kiểm điểm không làm bài 80, 81.

Con xin lỗi cô vì đã không làm bài tập đầy đủ. Vì con chép nhầm bài 80, 81 thành bài 83, 85 vào vở dặn dò. Con đúng là có mắt như mù. Cô viết lù lù ở trên bảng. Chỉ có từ bảng chép vào vở thế mà vẫn chép sai. Mà con lại là học sinh xuất sắc nữa.

Con nghĩ bố mẹ và cô sẽ rất buồn và thất vọng con. Bố mẹ con thất vọng đến nỗi ăn không ngon. Lúc đi học về con còn thấy mặt mẹ rất buồn. Con lên phòng, ngồi kiểm điểm lại bản thân mình. Và tự hỏi: "Tại sao mình lại chép dặn dò sai, trong khi đó lù lù ở trên bảng?"

Con hứa từ bây giờ sẽ bỏ tính vội vàng để đi về nhà để không viết sai vở dặn dò nữa ạ".

Học sinh tiểu học này làm sai bài tập về nhà vì không cẩn thận ghi sai lời dặn của cô giáo. Khi bị yêu cầu viết bản kiểm điểm, học sinh này đã tự nhận xét bản thân có mắt như mù, cô viết lù lù trên bảng thế mà khi chép vào vở vẫn chép sai. Giọng điệu vừa hài hước vừa dễ thương nhận về hàng ngàn lượt tương tác cùng với nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

"Viết bản kiểm điểm hối lỗi cỡ này chắc cô giáo cũng không giận được nữa"; "Haha bó tay luôn"; "Nhóc này biết sử dụng khổ nhục kế ghê đó"; "Thế này sao cô nỡ trách phạt chứ"..., dân mạng bình luận.

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