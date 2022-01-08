Cuộc sống xa xỉ tại Tịnh Thất Bồng Lai trước khi bị bắt: Xài điện thoại đời mới, siêu xe, xây nhà to, check-in sang chảnh

Trước khi bị bắt, những người sinh sống nơi đây thường xuyên tự nhận mình là những người tu hành. Tuy nhiên, nếu theo dõi cuộc sống của các “sư cô”, “sư thầy” nơi đây, nhiều người sẽ dễ dàng nhận ra đây hoàn toàn không phải là cơ sở thờ tự thật sự. Trước khi bị bắt, nhóm người tại thiền am này thường xuyên ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường và chia sẻ lên MXH.

Những ngày vừa qua, Tịnh thất Bồng Lai gây ngỡ ngàng dư luận khi những sự thật về cơ sở này được phơi bày. Theo đó, đa số mọi người đều bức xúc khi cơ sở này có các hành vi như lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi, và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân…,

Trải lòng về nơi này, Huyền Trân từng nói: “Cuộc sống trong chùa có thể coi là thiếu thốn về vật chất nhưng em không thấy khổ cực, ngược lại, có khá nhiều niềm vui. Ví dụ em được các thầy giảng giải nhiều điều hay lẽ phải, những triết lí sâu sắc mà người ngoài không thể có được. Từ ngày đi hát, chạy show em cũng có thêm kinh phí gửi thầy để cải thiện cuộc sống cho các em trong chùa”.

Còn nhớ thời điểm khi “sư cô” Huyền Trân - Á quân Giọng hát Việt nhí còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Huyền Trân từng khiến nhiều người xúc động khi cho biết đi hát để kiếm thêm thu nhập lo cho thầy, cho chùa và những đứa em.

Phát ngôn của Huyền Trân được đào lại đã lập tức khiến nhiều người hoang mang, liệu phải chăng ở đây khó khăn thiếu thốn thật? Bởi trên kênh Youtube của Tịnh thất Bồng Lai thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc về cuộc sống vô cùng xa xỉ nơi đây nào là điện thoại xịn, đồng hồ xịn, và còn sắm cả ô tô... Hơn nữa nhờ vào tiền "từ thiện" mà nơi đây còn đang xây hẳn nhà mới.

Được biết, sau khi các “chú tiểu” của Tịnh thất Bồng Lai nổi lên từ chương trình truyền hình, những người tại đây đã thành lập một kênh YouTube riêng để đăng tải cuộc sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Với hơn 2 triệu người đăng ký, những người này có để số điện thoại, số tài khoản để các mạnh thường quân có thể quyên góp, tài trợ cho các chú tiểu. Trên kênh này cũng đăng tải một số video về việc nhận được quà khủng từ mạnh thường quân.

Cách đây không lâu, cơ sở này từng chia sẻ đoạn video về việc nhận “Siêu xe Limousine 9 chỗ”. Trong đoạn clip, một người tự xưng là "thầy" ở Tịnh thất Bồng lai cho biết tịnh thất có 2 chiếc ô tô khác nhưng không đủ chỗ để chở các chú tiểu đi học, đi quay phim. Chính vì vậy mà ông Lê Tùng Vân đã gọi tất cả mọi người lại để họp bàn xem có xin ai cho được cái xe nào nữa không và cuối cùng thì nhận được chiếc Siêu xe Limousine 9 chỗ từ mạnh thường quân.

Không chỉ "khoe" được tặng siêu xe trên YouTube, trước đó, các thành viên Tịnh thất Bồng lai còn thản nhiên khoe khoảnh khắc “đập hộp” những chiếc iPhone đời mới. Những người sinh sống tại nơi đây đều có thể thoải mái lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại giá trị.

Không những vậy, một số người dân địa phương cho biết, vài tháng gần đây, những người sống trong tịnh thất đã xây dựng thêm nhà 2 tầng phía sau không gian thờ tự cũ. Tuy nhiên, khi tòa nhà đang xây được móng, trụ, phần khung thì khu Tịnh thất Bồng Lai này bị công an khám xét, phải tạm dừng thi công.

Ảnh: Dân Trí

Các "thầy" tại tịnh thất này cũng không ít lần đăng tải hình ảnh thường xuyên tổ chức những buổi đi du lịch, nghỉ dưỡng vô cùng sang chảnh tại các resort. Không những vậy, kèm với những bức ảnh "check-in", các "thầy" không ngại viết status "thả thính".

Có thể thấy, cuộc sống “tu hành” của người người tự xưng là “sư thầy”, “sư cô” nơi đây không hề khó khăn, thiếu thốn như nhiều người vẫn nghĩ mà ngược lại còn vô cùng xa xỉ và giàu có. Trước đó, khi một nhân vật đến cơ sở xin “thầy ông nội” 5 triệu để sống qua ngày, ông Lê Tùng Vân đã không ngần ngại lập tức tuyên bố “cho luôn” 50 triệu, chứng tỏ sự giàu có, dư dả tiền bạc nơi cơ sở này.