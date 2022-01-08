Cục Trưởng Trẻ em đề nghị cộng đồng xã hội bảo vệ bí mật đời tư của bé tại 'Tịnh thất bồng lai'

Những ngày qua, ồn ào xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai" khiến cộng đồng đặc biệt quan tâm chú ý và bàn tán xôn xao. Đặc biệt, hình ảnh, thông tin cá nhân của những đứa trẻ sống tại tịnh thất bị vô tư chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trước việc này, theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH vừa đề nghị cộng đồng xã hội giữ bí mật thông tin cá nhân để bảo vệ các trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Cục trưởng Cục Trẻ em khẳng định, lỗi lầm của người lớn gây ra không liên quan đến trẻ em và sự việc cũng đang được cơ quan công an xử lý. Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Long An gửi Cục Trẻ em, nhóm trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai" đều có giấy khai sinh, các em được mẹ đứng tên chăm sóc, có nơi ăn chốn ở. Nơi đây cũng không được coi là cơ sở bảo trợ xã hội, nhà chùa mà họ chỉ nhân danh. Chính vì vậy, các em không phải là trẻ mồ côi và là đối tượng được bảo trợ xã hội.