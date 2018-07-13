Cụ ông U60 xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần: Có 3 đời vợ và 8 đứa con

Xã hội 13/07/2018 16:11

Mặc dù đã có đến 3 đời vợ và 8 đứa con nhưng người đàn ông này vẫn nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm chỉ mới 12 tuổi.

Sáng nay (13/7), cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre cho biết vẫn đang tạm giam đối tượng Trần Văn Hiếu (sinh năm 1958, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Cụ ông U60 xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần: Có 3 đời vợ và 8 đứa con - Ảnh 1
Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Được biết, đối tượng Hiếu hiện đang sống một mình tại địa phương. Trước đây Hiếu đã trải qua 3 đời vợ và có đến 8 đứa con. Ba cuộc hôn nhân của Hiếu bị đổ vỡ là do ông ta nghiện rượu nặng.

Nạn nhân trong vụ việc là bé T.T.B.L (sinh năm 2006), sống gần nhà Hiếu. Gia đình bé L. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Từ năm học lớp 2 L. đã phải nghỉ học vì gia đình không có tiền. Mẹ bé đi làm xa, hơn 2 tháng mới về thăm con một lần.

Cụ ông U60 xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần: Có 3 đời vợ và 8 đứa con - Ảnh 2
Mẹ của nạn nhân đau đớn kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Gia đình L. có một khoảng đất nhỏ, trồng vài loại hoa màu để kiếm sống qua ngày. Vì khoảng đất này nằm phía sau nhà của đối tượng Hiếu nên bé L. thường qua lại chỗ này.

Kể từ ngày xảy ra vụ việc, bé L. không dám tiếp xúc với một ai, chỉ quanh quẩn trong nhà. Mẹ bé cũng bỏ việc quay về chăm sóc con.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tháng 3/2018, một người hàng xóm nhìn thấy ông Hiếu lén lút mở cửa sau cho bé L. đi ra. Nghi có chuyện mờ ám, người này kể lại cho người thân của bé L.

Nhìn thấy bé L. tinh thần mệt mỏi, suốt ngày nằm một chỗ, người thân gặng hỏi thì biết bé bị đối tượng Hiếu dụ dỗ xâm hại tình dục. Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ ông U60 xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần: Có 3 đời vợ và 8 đứa con - Ảnh 3
Ngôi nhà đối tượng Hiếu đang ở một mình - Ảnh: Internet

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng ấp Tân Bình, xã Tân Thủy cho biết các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến hỗ trợ, động viên nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và khó khăn trước mắt. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc.

 

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