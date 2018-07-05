Tin gã hàng xóm mù, vợ chồng đau đớn phát hiện con gái 6 tuổi bị xâm hại

Xã hội 05/07/2018 10:53

Vì có việc phải ra ngoài, vợ chồng anh N.V.K gửi con cho gã hàng xóm mù chăm sóc. Vợ chồng anh K. không ngờ rằng mình đã giao con gái vào tay kẻ xấu khiến bé bị xâm hại.

Trao đổi với báo chí, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng cho biết hôm nay (5/7), đơn vị đang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thanh Thủy (sinh năm 1986, ngụ phường Quán Toan, quận Hồng Bàn) để điều tra về hành vi Xâm hại tình dục trẻ em.

Trước đó vào ngày 4/5, vợ chồng anh N.V.K (hàng xóm của Thủy) vì có việc bận nên gửi bé N.T.H (6 tuổi, con gái của vợ chồng anh K.) nhờ Thuỷ trông hộ. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau, chị L. (vợ anh K.) nhận được điện thoại của con gái. Lúc này, bé liên tục khóc, đòi mẹ về đón. Vì bị mù bẩm sinh nên chị L. không phát hiện con gái bị xâm hại.

Tin gã hàng xóm mù, vợ chồng đau đớn phát hiện con gái 6 tuổi bị xâm hại - Ảnh 1
Hai vợ chồng đau đớn khi phát hiện con gái bị hàng xóm xâm hại tình dục - Ảnh: Internet

Phải đến hai ngày sau (6/5), anh K. đi công việc về, tắm cho con mới phát hiện vùng kín bé bị tổn thương. Gặng hỏi, bé H. mới kể lại chuyện bị Thủy xâm hại tình dục. Ngay lập tức anh đưa con gái đi giám định, kết quả cho thấy vùng kín của bé bị tổn thương nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều bộ phận khác trên cơ thể bé H. còn bị một số vết thương khác.

Được biết cách đây nhiều năm Thủy bị tai nạn giao thông dẫn đến mù mắt và chấn thương sọ não. Tại cơ quan điều tra, Thủy cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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