Nghi phạm ăn trộm tiền của cụ bà không ai khác chính là cô con dâu, người vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ.

Liên quan tới vụ việc cụ bà bị trộm lấy mất gần 50 triệu đồng dùng để mổ tim cho cháu, ông Huỳnh Tấn Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Thuận (Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết, thủ phạm lấy cắp không ai khác chính con dâu của cụ bà. Cụ thể, ngày 16/1 vừa qua, nhà bà Lương Thị Năm (71 tuổi, trú tại xóm Tiên Thuận, xã Tây Thuận) đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi khoảng 40 triệu đồng và 13 chỉ vàng 24K (khoảng 8 triệu đồng). Đây là số tiền bà Năm dành dụm, vay mượn để mổ tim cho cháu ngoại.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Tây Sơn đã xác định thủ phạm lấy tiền của bà Năm chính là Phạm Thị Mỹ Dung (37 tuổi, con dâu nạn nhân). Dung khai do hay qua lại nên biết được nơi để tài sản của mẹ chồng. Nhân lúc cụ bà sơ hở đã trộm tiền để về xài Tết. Đến ngày 25/1, Công an huyện Tây Sơn đã hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho bà Năm. Cụ bà nghèo bị con dâu cuỗm hết số tiền dùng để mổ tim cho cháu ngoại - Ảnh minh họa: Internet Theo ông Hậu, nhà bà Năm rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Bà Năm có một con trai và một con gái. Con gái bà Năm sau khi ly dị chồng đã mang đứa con đang học cấp 1 về gửi mẹ nuôi dưỡng. Sau đó người này bỏ đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm. Ở nhà chỉ có bà Năm và đứa cháu ngoại bị bệnh tim đùm bọc lẫn nhau.

Cụ bà đã tuổi cao, sức yếu nên không làm được việc gì nặng. Hàng ngày bà Năm vào rừng hái rau mang đi bán lấy tiền trang trải cuộc sống, dành dụm nuôi cháu ăn học và chữa bệnh. Khoảng 1 năm nay, con trai bà Năm bị ung thư dạ dày. Mỗi tháng phải đi bệnh viện, tốn khoảng 3 triệu tiền thuốc men, không còn khả năng lao động. Hai đứa con lại đang tuổi ăn tuổi học, có lẽ vì thế nên con dâu đã đánh liều lấy trộm tiền của bà Năm. Thường ngày Dung đi gặt lúa thuê kiếm tiền, nay việc này mai việc khác. Trước đó, mối quan hệ của Dung và mẹ chồng vẫn rất tốt. Nhà ở sát bên nên Dung vẫn thường chạy qua, chạy lại giúp đỡ. Cũng có thể vì thế mà Dung biết nơi cất vàng của bà Năm. Người phụ nữ này được mọi người nhận xét là sòng phẳng, tử tế, chưa từng gây ra điều tiếng gì. Có lẽ do bí bách quá nên mới hành động dại dột như vậy.

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