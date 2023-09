Sau quá trình điều tra, Công an huyện Tây Sơn đã xác định thủ phạm lấy tiền của bà Năm chính là Phạm Thị Mỹ Dung (37 tuổi, con dâu nạn nhân). Dung khai do hay qua lại nên biết được nơi để tài sản của mẹ chồng. Nhân lúc cụ bà sơ hở đã trộm tiền để về xài Tết. Đến ngày 25/1, Công an huyện Tây Sơn đã hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho bà Năm.

Cụ bà nghèo bị con dâu cuỗm hết số tiền dùng để mổ tim cho cháu ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Hậu, nhà bà Năm rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Bà Năm có một con trai và một con gái. Con gái bà Năm sau khi ly dị chồng đã mang đứa con đang học cấp 1 về gửi mẹ nuôi dưỡng. Sau đó người này bỏ đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm. Ở nhà chỉ có bà Năm và đứa cháu ngoại bị bệnh tim đùm bọc lẫn nhau.