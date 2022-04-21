Công an TP Hà Nội đã có thông tin sơ bộ về nguyên nhân vụ cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nhà dân khiến 5 người trong một gia đình tử vong ở phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội, vào ngày 21/4, lực lượng chức năng đã có những thông tin ban đầu về nguyên nhân xảy ra sự việc thương tâm này. Theo thông tin chia sẻ từ Zing, Công an Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm. Căn nhà bị cháy nhỏ và bí, đã được cơi nới dạng ống. Vì vậy, điều này làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Đồ đạc bị cháy tại hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào khoảng 1h13 ngày 21/4, sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Khi đám cháy bùng lên, có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai thang đưa 2 người (gồm: ông Bùi Ngọc L và cháu Bùi Quang H) từ mái nhà xuống vị trí an toàn. Đồng thời triển khai tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn, tại tầng 2 phát hiện 1 nạn nhân (cháu Bùi Gia H, con trai của ông L) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (sau đó tử vong tại bệnh viện). Đến 1h23 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực nơi xảy ra vụ hỏa hoản lúc rạng sáng nay được quây kín bạt - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Đến nay, 2 người bị thương đã qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, 5 người còn lại trong nhà được xác định đã tử vong do hỏa hoạn. Nạn nhân tử vong đều là các thành viên trong cùng một gia đình, gồm: bà Đoàn Thị M (sinh năm - SN 1948, chủ hộ, mẹ đẻ anh Bùi Ngọc L); chị Đỗ Mai H SN 1985; vợ anh Bùi Ngọc L), anh Bùi Ngọc Kh (SN 1985, con trai bà M), cháu Bùi Nam Ph (SN 2012, con trai anh L). Hai người may mắn thoát nạn là anh Bùi Ngọc L (con trai bà M) và cháu Bùi Quang H, (con trai anh L). Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên - Nguyễn Quang Ngọc cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn 15 triệu đồng và kêu gọi mọi người quyên góp; đồng thời, hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 3 triệu đồng.

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