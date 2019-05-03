Chứng kiến cảnh người vợ cùng con trai khóc ngất bên thi thể người đàn ông tử vong sau va chạm với container, nhiều người không cầm được nước mắt.

Vào khoảng 6 giờ sáng nay (3/5), trên đường số 8, KCN Sóng Thần (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Âu Hoàng Tôn (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, chiếc xe container mang biển số 50LD-10814 lưu thông trên đường số 8 hướng ra Đại lộ Độc Lập. Khi đến ngã tư giao nhau với đường số 3, xe container xảy ra va chạm với xe máy do anh Tôn điều khiển.

Sau va chạm, nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe container cán qua, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Được biết, anh Tôn đang trên đường đến công ty để làm việc.

Vợ con anh Tôn khóc ngất bên thi thể người thân - Ảnh: Internet

Nhận được tin, vợ và con anh Tôn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc ngất bên thi thể người chồng tội nghiệp, ai nấy đều xót xa.

Sau đó, cơ quan chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và phân luồng giao thông.

Cách đây không lâu, vụ việc một thợ hồ tử vong sau va chạm với container bỏ lại ba con nhỏ khiến cộng đồng mạng xót xa suốt một thời gian dài.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 30/3, anh Võ Văn Cuộc (34 tuổi) điều khiển xe máy qua cầu Bà Bộ (Cần Thơ) thì xảy ra tai nạn với chiếc container chạy cùng chiều.

Người cha tử vong để lại 3 con nhỏ - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến anh Cuộc ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua tử vong tại chỗ. Được biết, cuộc sống của gia đình anh Cuộc rất khó khăn, hàng ngày anh phải đi phụ hồ để nuôi 3 con nhỏ.

Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh Sau va chạm với xe bồn chạy cùng chiều, hai phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-om-me-khoc-ngat-ben-thi-the-nguoi-cha-chet-tham-duoi-banh-container-khi-di-lam-323768.html