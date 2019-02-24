Con trai nhỏ khóc đòi cha bị đâm chết vì nhầm tưởng là bắt cóc: ‘Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum’

Xã hội 24/02/2019 10:58

Trong đám tang của anh Bảo, đứa con nhỏ liên tục chỉ tay vào quan tài khóc đòi ba khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Nhiều ngày qua, dư luận vô cùng bàng hoàng trước vụ việc anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, Long An) bị đâm chết tại công viên trong lúc đang chơi đùa với con vì bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) và nhóm người tham gia đánh anh Bảo để điều tra về hành vi giết người.

Con trai nhỏ khóc đòi cha bị đâm chết vì nhầm tưởng là bắt cóc: ‘Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum’ - Ảnh 1
Anh Bảo và con trai trước khi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Internet

Một nhân chứng kể khi bị nhóm thanh niên đánh, anh Bảo cố gắng gượng dậy, nhìn khắp nơi rồi hỏi “con tôi đâu?”. Sau đó, vì sợ bé đi lạc nên người này đưa bé đến trụ sở công an để trình báo. Khi người này quay lại thì anh Bảo đã bị đâm chết.

Vào ngày 22/2, người thân của đối tượng Điền bao gồm mẹ, con trai 4 tuổi và em trai đã đến tham dự tang lễ của anh Bảo. Cả hai gia đình đều vô cùng đau buồn và bàng hoàng. Tại đây, gia đình Điền đã nhận lỗi và mong gia đình nạn nhân có thể rộng lượng xin giảm án cho Điền.

Cũng trong đám tang, chứng kiến cảnh bé L.H.K (3 tuổi, con trai anh Bảo) luôn lẩm bẩm những câu nói: “Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum, ba con chết luôn rồi” rồi chỉ vào quan tài đòi ba khiến ai nấy đều vô cùng xót xa.

Con trai nhỏ khóc đòi cha bị đâm chết vì nhầm tưởng là bắt cóc: ‘Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum’ - Ảnh 2
Gia đình đau đớn trước cái chết của anh Bảo - Ảnh: Internet

Được biết giữa Điền và anh Bảo không quen biết nhau cũng không hề có mâu thuẫn gì trong cuộc sống.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 21/2, anh Bảo đưa con đến công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa chơi đùa. Sau khi nghe một người phụ nữ bán vé số dạo hô hoán “bắt cóc trẻ em” thì Nguyễn Ngọc Hải Điền chạy đến hành hung anh Bảo.

Con trai nhỏ khóc đòi cha bị đâm chết vì nhầm tưởng là bắt cóc: ‘Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum’ - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Mặc dù anh Bảo đã giải thích đứa bé là con của mình nhưng Điền không tin, tiếp tục cùng một số thanh niên khác hành hung nạn nhân. Sau đó, Điền dùng dao đâm anh Bảo nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Chơi đùa với con trong công viên, cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ em

Chơi đùa với con trong công viên, cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ em

Chỉ vì lời tri hô vô căn cứ của một phụ nữ bán vé số dạo, Điền đã dùng dao đâm thấu tim người cha, khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều.

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