Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) đưa con đi dạo tại khu vực công viên thị trấn. Một cụ bà bán vé số dạo đi ngang qua bất ngờ hô "bắt cóc!" khi thấy bé trai dùng dằng bỏ chạy còn anh Bảo thì nắm tay giữ lại.

Chiều tối 21/2, tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An) đã xảy ra một vụ giết người do nghi ngờ bắt cóc trẻ em khiến dư luận xã hội rúng động.

Người dân lập tức đưa anh Bảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Nghe tiếng tri hô, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) đang ngồi trong quán nhậu gần đó đã chạy đến chất vấn. Dù anh Bảo đã ra sức giải thích đây là con trai mình, hai cha con đang đi dạo nhưng thanh niên này không tin. Lời qua tiếng lại, hắn ta chạy vào một quán gần đó lấy con dao đâm một nhát thấu tim anh Bảo.

Cụ Gắt rất hối hận vì gián tiếp gây ra cái chết cho anh Bảo - Ảnh: Kiến Thức

Sau khi gây ra án mạng, Điền đến trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (đối diện nơi gây án) trình báo và bị tạm giữ. Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân đã uống nhiều rượu bia dẫn đến mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân và gây ra án mạng.

Liên quan đến vụ án mạng trên, cụ bà Dương Thị Gắt (86 tuổi) bị hàng xóm kéo đến nhà đay nghiến, chì chiết vì cho rằng lời nói vô căn cứ của bà khiến người đàn ông 28 tuổi mất mạng oan uổng.

Cụ Gắt tâm sự, suốt cả đêm qua cụ không ngủ được vì cắn rứt lương tâm. Có lẽ cụ bà sẽ sống trong đau khổ dằn vặt suốt đời vì lời nói vô tình của mình khiến một người chết, một người vào tù.

Chiều qua (21/2), cụ Gắt đang đi bán vé số cùng hai đứa cháu ngoại thì thấy người đàn ông đang nắm tay lôi một đứa trẻ lên xe trong khi đứa bé không chịu. Do thường nghe chuyện bắt cóc trẻ em trên báo đài, cụ Gắt đã hô "Bắt cóc hả? Bỏ nó ra!".

Chẳng ngờ một số thanh niên gần đó đã kéo đến đánh người đàn ông rồi gây ra án mạng đau lòng. Hành động của cụ bà xuất phát từ ý tốt muốn cảnh báo mọi người, chẳng ngờ hậu quả lại nặng nề vậy. "Dù cho lời nói lúc đó của tôi với mục đích tốt đi nữa thì tôi cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho người cha tội nghiệp này. Tôi rất ân hận", cụ bà nghẹn ngào - theo Kiến Thức.

Người cha mất mạng oan uổng chỉ vì một lời nói vô tình - Ảnh: Kiến Thức

Theo chính quyền địa phương, cụ bà 86 tuổi có hoàn cảnh rất đáng thương. Hàng ngày cụ Gắt phải dắt 2 đứa cháu ngoại và cháu cố (cháu ngoại tên Liên bị tâm thần và bị kẻ xấu liên tục xâm hại có 1 đứa con nhỏ 2 tuổi và hiện đang tiếp tục mang thai) đi khắp thị trấn bán vé số. Hiện gia đình cụ Gắt đang sống trong một căn nhà tình thương đã xuống cấp dưới chân cầu vượt thị trấn Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).