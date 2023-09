Chỉ vì lời hô hoán vô căn cứ của người phụ nữ bán vé số, Điền đã dùng dao đâm thấu tim người cha, khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều.

Trưa nay (22/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã bàn giao nghi can Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, Điền khai vào khoảng 17 giờ chiều 21/2, nghi can này đã uống rượu với bạn rồi đi dạo quanh khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa. Bất ngờ Điền nghe thấy bà bán vé số hô hoán "bắt cóc!" nên chạy đến can thiệp.

Dù anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) phân trần rằng đứa trẻ là con mình, hai cha con đang chơi đuổi bắt ở công viên thì bị bà bán vé số hiểu nhầm.

Tuy nhiên, Điền không tin và xảy ra cự cãi lớn tiếng. Lời qua tiếng lại, Điền tức giận chạy vào quán gần đó lấy ra một con dao đâm nạn nhân một phát thấu tim.

Người dân lập tức đưa anh Bảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Sau khi gây ra án mạng, Điền đến trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (đối diện nơi gây án) trình báo và bị tạm giữ. Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân đã uống nhiều rượu bia dẫn đến mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân và gây ra án mạng đau lòng.

