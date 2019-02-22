TP.HCM: Muốn lấy chồng mới, mẹ dàn cảnh bắt cóc con trai rồi đem bỏ ở mái ấm

Xã hội 22/02/2019 14:46

Sợ con trai 5 tuổi cản trở việc lấy chồng mới, người mẹ trẻ đã dàn cảnh bắt cóc chính con ruột của mình rồi bỏ rơi ở mái ấm.

Mới đây, tại quận 11 (TP.HCM) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em mà hung thủ không ai khác chính là mẹ ruột khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/2, bà Q.M.V. (45 tuổi) đến công an quận trình báo về việc cháu ngoại mình là T.T.N. (5 tuổi) bị bắt cóc. Người phụ nữ cho biết cháu mình bị bắt khi đi học tại trường mầm non H.N. ở đường Lạc Long Quân (quận 11). Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích gì nên báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận 11 đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định mẹ ruột cháu bé là T.M.L. (24 tuổi) và dì ruột cháu là T.V.A. (15 tuổi) có nhiều nghi vấn nên mời lên trụ sở lấy lời khai.

TP.HCM: Muốn lấy chồng mới, mẹ dàn cảnh bắt cóc con trai rồi đem bỏ ở mái ấm - Ảnh 1
Bé 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi ở mái ấm vì muốn lấy chồng mới - Ảnh minh họa: Internet

Qua đấu tranh, L. đã thừa nhận dàn cảnh bắt cóc chính con ruột của mình. Cô gái trẻ cho biết việc mang thai N. là ngoài ý muốn. Sau khi sinh con, L. gửi con cho mẹ ruột nuôi dưỡng. 

Gần đây, L. quen một người đàn ông và không muốn cho người này biết mình có con riêng vì sợ ảnh hưởng đến việc cưới xin. Nghĩ con trai là vật cản hạnh phúc, L. bàn bạc với em gái dàn cảnh bắt cóc cháu N. rồi đưa cháu bé sang quận 4, gửi vào cơ sở xã hội nuôi dưỡng.

Chiều 19/2, T.V.A. đến trường mầm non đón bé N. Sau đó, L. mang con ruột đến vứt bỏ trước cơ sở xã hội Tâm Đức ở đường Đoàn Như Hài (quận 4).

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, L. và A. quay lại trường mầm non giả vờ đón bé N. rồi hô hoán rằng con trai bị bắt cóc. Tuy nhiên, màn kịch vụng về này đã không qua mặt được cơ quan công an.

Ngay sau đó, bé N. đã được đưa về nhà an toàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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