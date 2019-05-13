Con trai có nguy cơ tử vong vì bỏng nặng, bác sĩ năn nỉ điều trị miễn phí, gia đình từ chối: ‘Sống hay chết cũng để nó ở nhà’

Xã hội 13/05/2019 06:27

Mặc dù các bác sĩ đến tận nhà, năn nỉ để được chữa trị miễn phí cho con trai của họ nhưng gia đình nhất quyết từ chối.

Vào cuối tháng 12/2018, cậu bé A Huyên (9 tuổi, ngụ thôn Đắk Kang Piêng, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) bị bỏng xăng nặng. Vì gia đình không có điều kiện nên em không được chữa trị.

Chứng kiến cảnh A Huyên có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời, giáo viên của em đã liên hệ với một nhóm từ thiện xin được giúp đỡ.

Con trai có nguy cơ tử vong vì bỏng nặng, bác sĩ năn nỉ điều trị miễn phí, gia đình từ chối: ‘Sống hay chết cũng để nó ở nhà’ - Ảnh 1
A Huyên bị bỏng nặng nhưng hoàn cảnh khó khăn không thể chữa trị. Rất may cậu bé được đưa đi bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin từ Người lao động, ngày 19/1, nhóm từ thiện đã đến nơi để đưa em đến bệnh viện. Được biết, khi nhóm đến nơi thì hầu như lớp da của nạn nhân đã dính hết vào chăn, nệm mà người nhà đắp cho em. Chính vì vậy, mọi người phải chở cả giường đi.

Con trai có nguy cơ tử vong vì bỏng nặng, bác sĩ năn nỉ điều trị miễn phí, gia đình từ chối: ‘Sống hay chết cũng để nó ở nhà’ - Ảnh 2
Khi con trai chỉ cần phẫu thuật ghép da một lần nữa sẽ bình phục thì bị mẹ đưa về nhà - Ảnh: NLĐ

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà A Huyên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 chữa trị. Tại đây, em đã được ghép da 3 lần, thương tích đã giảm đi đáng kể, sức khỏe dần ổn định. Chỉ cần trải qua cuộc ghép da lần thứ 4 vào ngày 7/5, cậu bé sẽ lành lặn, chờ ngày bình phục.

Thế nhưng đến ngày 6/5, A Huyên bị mẹ cương quyết đưa về nhà dù các bác sĩ đã hết lời vận động thậm chí nhờ cơ quan công an vào cuộc.

Sau khi được đưa về nhà, vết thương của A Huyên trở nặng lên rất nhiều, nếu không được chữa trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Tuy nhiên, hiện nay cha mẹ A Huyên nhất quyết không chịu tiếp tục cho em đến cơ sở y tế điều trị. Để giúp đỡ, các bác sĩ thiện nguyện đã bay từ TP.HCM đến tận nhà thăm khám cho em và mong được đưa A Huyên đi điều trị miễn phí và có thể chăm sóc bé thay cho gia đình. Thế nhưng người nhà của A Huyên nhất quyết không cho và nói: “Sống hay chết cũng để nó ở nhà thôi”.

Hiện các bác sĩ đang cố gắng nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để có thể cứu mạng sống đứa trẻ.

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn trẻ em bị bỏng

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