Con trai chủ tiệm vàng chết trong tình trạng đầu trùm túi ni lông: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Xã hội 14/10/2019 10:48

Liên quan đến vụ việc con trai chủ tiệm vàng tại Lâm Đồng tử vong bất thường, người thân đã phát hiện bức thư tuyệt mệnh mà nạn nhân để lại.

Nhiều ngày qua, vụ việc nam thanh niên L.Đ.Q (23 tuổi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) con trai chủ tiệm vàng tử vong bất thường trong nhà khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo Người đưa tin, Q. có để lại bức thư tuyệt mệnh cho bố mẹ. Trong thư, nạn nhân tiết lộ do buồn chán cuộc sống hiện tại nên muốn ra đi. Trao đổi với báo chí, người nhà cho biết trước khi tử vong, nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, theo quan sát của người nhà thì Q. có một số biểu hiện buồn bã vô cớ, stress.

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Nơi người thân phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Hình ảnh trích xuất từ camera gia đình vào ngày xảy ra sự việc cho thấy, trước khi tử vong Q. vẫn dọn dẹp nhà cửa trước khi lên phòng. Người nhà nạn nhân nghi ngờ trước khi trùm bao ni lông lên đầu, Q. đã uống thuốc ngủ. Tuy nhiên, mọi người không biết nạn nhân mua thuốc ngủ ở đâu và từ bao giờ. 

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Người nhà nghi ngờ Q. uống thuốc ngủ trước khi trùm túi ni lông vào đầu - Ảnh minh họa: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 10 giờ sáng 11/10, người thân thấy Q. đi vào phòng rồi khóa trái cửa. Nhiều giờ liền không thấy Q. ra ngoài, người nhà gọi cửa nhưng nam thanh niên này không trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người dùng chìa khóa mở cửa kiểm tra thì phát hiện Q. tử vong trong phòng ngủTheo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong trong tình trạng đầu trùm túi nilon, cổ quấn kín băng keo.

Lâm Đồng: Bàng hoàng phát hiện con trai chủ tiệm vàng chết trong tình trạng đầu trùm túi ni lông, cổ quấn kín băng keo

Lâm Đồng: Bàng hoàng phát hiện con trai chủ tiệm vàng chết trong tình trạng đầu trùm túi ni lông, cổ quấn kín băng keo

Thấy con trai chủ tiệm vàng vào phòng ngủ khoá trái cửa nhiều giờ liền, người nhà lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân tử vong bất thường.

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Từ khóa:   Lâm Đồng tử vong trong phòng ngủ nam thanh niên tử vong

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