Lâm Đồng: Bàng hoàng phát hiện con trai chủ tiệm vàng chết trong tình trạng đầu trùm túi ni lông, cổ quấn kín băng keo

Xã hội 12/10/2019 09:03

Thấy con trai chủ tiệm vàng vào phòng ngủ khoá trái cửa nhiều giờ liền, người nhà lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân tử vong bất thường.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường. Nạn nhân được xác định là L.Q.Đ (23 tuổi, con trai chủ tiệm vàng tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm). 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng qua (11/10), Đ. vào phòng ngủ khoá trái cửa nhiều giờ đồng hồ. Dù người thân đã lên gọi nhiều lần nhưng nam thanh niên này vẫn im lặng. Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người dùng chìa khoá dự phòng vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường.

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Con trai chủ tiệm vàng được phát hiện tử vong bất thường trong phòng ngủ, đầu trùm kín ni lông, cổ quấn băng keo - Ảnh: Tổ quốc

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin trên Vietnamnet, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nam thanh niên tử vong trong tình trạng đầu trùm kín túi ni lông, cổ cũng bị quấn băng kín. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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