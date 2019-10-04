Đang đạp xe trên đường, 2 bà cháu ở Nam Định gặp tai nạn thương tâm, tử vong dưới bánh xe khách.

Sáng nay (4/10), trao đổi với báo chí, Công an huyện Vụ Bản xác nhận tối qua (3/10) trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong.

Hai bà cháu gặp tai nạn thương tâm khi đạp xe trên đường - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 20 giờ tối qua, một chiếc xe khách đi trên quốc lộ 10 theo hướng Nam Định - Quảng Ninh, khi đến trường THPT Lương Thế Vinh (thị trấn Gôi) thì va chạm với 2 bà cháu đi xe đạp.

Vụ tai nạn giao thông khiến 2 bà cháu ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong tại Nam Định - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày hôm qua, tại khu vực đường Tô Ký (quận 12, TP.HCM) cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo 2 cháu bé (1 trai, 1 gái) lưu thông trên tuyến đường trên. Ngay khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Trung Mỹ Tây 13, quận 12 khoảng 200m thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy cùng chiều khiến cả ba ngã xuống đường. Ngay lúc này một chiếc xe container chạy đến, tông trúng khiến bé gái tử vong, bé trai bị thương nặng. Người đàn ông may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Được biết hai cháu bé vừa tan học và được cậu chở về nhà.

Hai cháu bé thương vong trên đường đi học về - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hình ảnh đau xót: Gặp tai nạn khi được cậu chở đi học về, 2 cháu bé thương vong Người cậu chở cháu đi học về thì không may gặp tai nạn thương tâm khiến 1 bé tử vong tại chỗ, bé còn lại bị thương nặng. Người cậu may mắn chỉ bị thương nhẹ.

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