Trên đường về nhà, cặp đôi gặp tai nạn thương tâm khiến cô gái tử vong. Được biết chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ tổ chức đám cưới.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 19 giờ tối qua (8/10) trên QL1A đoạn qua ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vào thời điểm trên, chiếc xe máy do một thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển chở theo chị T. (ngụ ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh), lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực trên thì bị chiếc xe tải mang biển số 60C - 253.38 chạy lấn làn, vượt ẩu tông trúng. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương. Mặc dù đã được người dân sống gần đó nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải chạy thêm 100m thì bị người dân chặn lại.

Vụ tai nạn thương tâm khiến nữ công nhân tử vong - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Tuổi trẻ, 2 nạn nhân chuẩn bị làm đám cưới, hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Bàu Xéo. Cả hai gặp nạn khi đang trên đường đi làm về. Nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Người nhà đau đớn trước cái chết đột ngột của chị T. - Ảnh cắt từ clip Hai công nhân 18 tuổi bị ô tô tông tử vong Vào khoảng 19 giờ tối qua, một nhóm công nhân làm trong Khu công nghiệp Vân Trung (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) băng qua đường cao tốc thì bị một ô tô chạy tốc độ cao đâm phải. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 công nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin trên Tổ quốc, đến sáng nay (9/10), đã có 2 nạn nhân tử vong là Lò Thị Nguyên (sinh năm 2001, ngụ xã Mường Sai) và Tòng Thị Trang (sinh năm 2001, ngụ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Trên đường đi làm về, 2 nữ công nhân 18 tuổi bị xe tải cán tử vong, 1 nữ công nhân khác bị thương - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nạn nhân Quàng Thị Phong (sinh năm 1997, ngụ xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang được điều trị trong bệnh viện. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, chính quyền huyện Việt Yên cho biết gần khu công nghiệp Vân Trung có hầm chui dân sinh bên dưới đường cao tốc. Tuy nhiên, nhiều công nhân vì muốn tiết kiệm thời gian nên chọn đi trên mặt đường cao tốc nguy hiểm.

Hình ảnh đau xót: Gặp tai nạn khi được cậu chở đi học về, 2 cháu bé thương vong Người cậu chở cháu đi học về thì không may gặp tai nạn thương tâm khiến 1 bé tử vong tại chỗ, bé còn lại bị thương nặng. Người cậu may mắn chỉ bị thương nhẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nu-cong-nhan-sap-dam-cuoi-bi-xe-tai-tong-tu-vong-tren-duong-di-lam-ve-340441.html