Con phạm lỗi: Cách dạy con kỳ lạ của người cha khiến nhiều người rơi nước mắt

Xã hội 21/12/2017 11:53

Trong quá trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng sẽ mắc phải một số sai lầm. Khi đó, cha mẹ nên dạy con như thế nào để chúng không mắc lại lỗi lầm đó lần nữa? Cách dạy con của người đàn ông dưới đây khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Suốt những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh người cha dạy dỗ con của mình khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Trong đoạn clip, người cha ngồi trong phòng khách và liên tục trách mắng con trai vì mang điện thoại vào lớp học để chơi game. Lúc này, đứa con cãi lại: “Cô giáo cho phép con mang điện thoại vào lớp học. Tại sao cha lại mắng chửi con?”.

Nghe con nói vậy, người cha liền hỏi: “Cha chưa bảo con à?”. Thấy cậu bé im lặng, người cha lại hỏi tiếp: “Hay cha đã bảo mà con không chịu nghe?”.

Người con lí nhí trả lời bằng một câu ngạn ngữ của Trung Quốc: “Dạy trò không nghiêm là lỗi của thầy”. Nghe câu này, người cha cởi áo, quỳ xuống nền nhà nói với cô con gái đang quay clip: “Lần này, sai lầm của em con là lỗi của cha, cha không dạy em thật tốt, cha sẽ tự phạt mình”.

Sau đó, người đàn ông đưa gậy cho con trai và hét lớn: “Con hãy cầm gậy đánh cha vì không biết dạy con. Nhanh lên, đến đây đánh thật mạnh vào. Hãy đánh cha vì không dạy được con là lỗi của cha”. Nghe cha nói vậy, người con trai sợ hãi khóc nức nở nhưng không dám ra tay.

Con phạm lỗi: Cách dạy con kỳ lạ của người cha khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1
Thay vì đánh con, người cha dùng gậy tự đánh vào lưng của mình - Ảnh: Shanghaiist

Thấy vậy, người đàn ông giành lấy cây gậy trên tay con vừa tự đánh vào lưng mình vừa la lớn: “Lỗi của tôi, tôi không dạy con trai tôi, lỗi của tôi, lỗi của tôi, lỗi của tôi…”.

Nhìn thấy cha tự hành hạ mình như vậy, hai người con của ông vừa khóc vừa van xin cha dừng tay lại. Trong khi cô con gái nói: “Cha ơi, cha dạy em con tốt rồi” thì người con trai cũng thừa nhận sai lầm của mình.

Trước thái độ hối lỗi của con trai, người đàn ông nói: “Lần này cha chịu phạt thay con, lần sau những cây gậy này sẽ đánh vào lưng con. Nhớ đấy, đừng tái phạm thêm lần nữa”.

Đoạn clip trên sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cách dạy dỗ của người cha này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc dùng gậy đánh con. Tuy nhiên, một số khác lại tỏ vẻ không đồng tình. Họ cho rằng cách dạy này có thể khiến những đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý.

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