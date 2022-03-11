Con gái xích mích với bạn cùng lớp, phụ huynh xông vào 'dạy dỗ' nam sinh một trận

Hai học sinh (1 nam, 1 nữ) xảy ra mâu thuẫn trong trường học, phụ huynh nữ sinh đã xông vào lớp đánh vào mặt nam sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông không đeo khẩu trang xông vào lớp học, đánh vào mặt một nam sinh. Xung quanh có rất nhiều người can ngăn hành vi bạo lực này. Ngoài hành vi đánh người của người đàn ông, còn có một phụ nữ cũng liên tục dùng những lời lẽ khó nghe để chửi nam sinh.

Liên quan đến sự việc trên, theo báo Dân Trí đưa tin, chiều ngày 10/3, lãnh đạo trường THPT Ninh Thạnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận có xảy ra vụ việc phụ huynh xông vào lớp học đánh học sinh của trường. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 9/3.

Theo thông tin ban đầu, có 2 học sinh lớp 10 (một nam, một nữ) xảy ra hiểu lầm trong quá trình học tại trường. Học sinh nam có túm tóc học sinh nữ. Sau đó, khi phụ huynh của học sinh nữ nghe tin con bị như vậy nên rất bức xúc, đã chạy ngay vào trường và ngang nhiên xông vào lớp học đánh học sinh nam.

"Vụ việc xảy ra khi vừa bắt đầu tiết học. Nhà trường đã can ngăn kịp thời nên không xảy ra sự việc gì lớn. Em học sinh cũng không bị gì nặng" - lãnh đạo trường cho hay.

Phụ huynh xông vào lớp đánh nam sinh được nhiều người can ngăn - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin của Dân Việt, lãnh đạo trường cũng cho biết thêm: "Do vụ việc xảy ra vào lúc ra chơi nên bảo vệ của trường không kịp phản ứng. Nhà trường cũng đã có bước hòa giải ban đầu, đồng thời cũng đã làm công tác ổn định tinh thần cho nam sinh bị đánh".

Sau khi sự việc xảy ra Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Hồng Dân đã có chỉ đạo làm rõ. Hiện, vụ việc cũng đang được giao cho lực lượng Công an xã tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ có báo cáo cụ thể.

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