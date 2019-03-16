Nguyên nhân vụ việc là do nhà trường từ chối giữ cháu A. vì bé này thường xuyên cắn, gây thương tích cho các bạn trong lớp. Phụ huynh cháu A. tức giận nên xông vào trường đánh cô giáo nhập viện.

Mới đây, tại Trường mầm non tư thục Hoa Mai (khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) xảy ra vụ việc phụ huynh đánh giáo viên nhập viện gây xôn xao dư luận địa phương. Hiện cô giáo Lê Thúy Hằng (25 tuổi) bị phụ huynh đánh đang được điều trị tại bệnh viện, tinh thần vẫn rất hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 4/3, mẹ và bà ngoại của bé A. học lớp mầm bất ngờ xông vào trường đánh cô Hằng ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tháp Mười. Sự việc được bảo vệ nhà trường can ngăn nhưng mẹ và bà ngoại bé A. vẫn tỏ thái độ hung hăng, liên tục đánh cô Hằng.

Phụ huynh đánh cô giáo nhập viện - Ảnh: NLĐ

Nguyên nhân vụ việc là do nhà trường từ chối giữ cháu A. vì bé này thường xuyên cắn, gây thương tích cho các bạn trong lớp. Trước đó, nhà trường đã trả lại nửa tháng học phí cho gia đình vì các phụ huynh có con bị bé A. cắn đã bày tỏ thái độ với nhà trường, thậm chí đòi chuyển trường.

Tâm lý nữ giáo viên bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh: TN

Theo hiệu trưởng, thời điểm cô Hằng bị đánh có rất đông phụ huynh đến đón con dẫn đến uy tín của nhà trường bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, túi xách có hơn 13 triệu là tiền học phí của phụ huynh đóng cũng bị mất khi vụ ẩu đả xảy ra. Sự việc được báo cho Công an thị trấn Mỹ An đến giải quyết.

Qua xác minh, nhóm người đánh cô giáo là chị Trần Lê Xuân Huyền (24 tuổi, mẹ bé A.) và Lê Thị Lan (52 tuổi, bà ngoại bé A.). Những người này đã được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Theo người nhà, hiện cô Hằng không ăn uống được, không chịu tiếp xúc với ai, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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