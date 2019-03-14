Thầy giáo 60 tuổi giao cấu với nữ sinh lớp 10, đưa 50 triệu cho phụ huynh để 'xem như không có gì'

Xã hội 14/03/2019 17:00

Phát hiện hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm giữa ông H. với con gái, gia đình em N. đã tìm gặp nam giáo viên nói chuyện. Người này đã thừa nhận việc giao cấu với nữ sinh, đồng thời đưa cho gia đình 50 triệu đồng để 'xem như không có gì'.

Hôm nay (14/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu) cho biết đơn vị đang tích cực điều tra vụ việc thầy giáo tiểu học T.T.H. (60 tuổi, vừa nghỉ hưu từ tháng 2/2019) có hành vi giao cấu với một nữ sinh lớp 10 trên địa bàn.

Ngày 2/3 khi làm việc với cơ quan công an, ông H. cũng đã thừa nhận đã giao cấu với nữ sinh này.

Theo điều tra ban đầu, ông H. có quan hệ tình cảm với nữ sinh N. từ năm 2018. Gia đình nữ sinh này từng phát hiện hình ảnh cùng nhiều tin nhắn nhạy cảm mà ông H. gửi cho N.

Khi làm việc với gia đình nữ sinh, ông H. đã thừa nhận việc quan hệ với N. và đưa 50 triệu đồng để "xem như không có chuyện gì xảy ra". Do không muốn nhiều người biết chuyện và để N. tập trung học hành, gia đình đã nhận 50 triệu đồng đồng thời yêu cầu ông H. không được liên lạc với con gái mình.

Thầy giáo 60 tuổi giao cấu với nữ sinh lớp 10, đưa 50 triệu cho phụ huynh để 'xem như không có gì' - Ảnh 1
Giáo viên về hưu thừa nhận quan hệ với nữ sinh lớp 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tối 2/3 vừa qua, gia đình phát hiện ông H. đưa N. đến nhà mẹ vợ (cả nhà mẹ vợ ông H. đã đi Mỹ) nên yêu cầu mở cửa. Tuy nhiên ông H. chỉ mở cửa khi Công an xã Bình Giã có mặt. Công an đã mời tất cả về trụ sở. Tại đây, ông H. đã khai nhận từng có quan hệ với N.

Xác định sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Bình Giã đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Châu Đức tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với gia đình đưa N. đi giám định, khi nào có kết quả sẽ khởi tố bị can đối với ông H.

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