Bình Thuận: Cô giáo vào khách sạn cùng nam sinh dưới 16 tuổi bị chồng bắt tại trận

Người chồng tố vợ mình vào khách sạn với nam sinh mới học lớp 10. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận.

Hôm nay (7/3), trao đổi với báo chí, ông Phan Đoàn Thái, giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết đã yêu cầu nhà trường đình chỉ giảng dạy, bố trí công tác cho nữ giáo viên bị bắt gặp vào khách sạn với nam sinh lớp 10.

Thông tin từ Tuổi trẻ cho biết, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã nhận được đơn tố giác cô H. có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 (chưa đủ 16 tuổi). Kèm theo đó là clip ghi lại cảnh cô H. cùng nam sinh trong khách sạn.

Được biết, sự việc trên xảy ra hồi trước Tết Kỷ Hợi. Tuy nhiên vì đây là sự việc nhạy cảm nên nhà trường phải cần thời gian để xác minh.

Cũng theo nguồn tin trên, cô H. bị chồng và người thân bắt quả tang trong khách sạn. Lúc bị phát hiện, cả hai vẫn đang mặc quần áo bình thường. Tuy nhiên lãnh đạo trường cho rằng việc cô giáo ở chung phòng với học sinh nam là sai về tư cách, đạo đức.

Dù từng bị chồng và gia đình nam sinh cảnh cáo một lần nhưng cô H. vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính với học trò - Ảnh minh họa: Internet

Theo chia sẻ của chồng cô H., hai người đã có con trai chung gần 3 tuổi, gia đình sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên, từ tháng 9/2018 cô H. có nhiều biểu hiện bất thường.

Sau một thời gian theo dõi, người chồng phát hiện cô H. có quan hệ với một học sinh nam chưa đủ 16 tuổi. Dù đau lòng nhưng vì giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông đã yêu cầu vợ chấm dứt ngay việc qua lại với học trò nhưng người vợ không nghe.

Đến cuối tháng 12/2018, ông cùng người thân đã bắt quả tang vợ và học trò trong một phòng khách sạn ở thị xã La Gi.

Nhận được thông tin từ chồng cô H., gia đình nam sinh này vô cùng bức xúc vì trước đó đã bắt cô H. làm cam kết không được tiếp tục qua lại với con mình.

Về phần mình, cô H. đã nộp đơn ly hôn. Vì bị vợ nói nhiều lời khó nghe nên người chồng đã nộp đơn tố cáo đến nhà trường và cơ quan chức năng để làm rõ sự việc trên.

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