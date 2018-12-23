Liên quan đến vụ việc cô giáo dạy lớp 1 bị bắt quả tang “chơi” ma túy tập thể, nhà trường đã cung cấp nhiều thông tin về cô giáo này.

Trao đổi với báo chí, hiệu trưởng Trường tiểu học H.T xác nhận đã nhận được thông tin về việc cô giáo của trường bị bắt quả tang sử dụng ma túy. Vị hiệu trưởng này cho biết, cô H. trước đó dạy ở L.Y sau đó về dạy ở Trường tiểu học H.T 3 năm nay. Hiện cô đang dạy lớp 1.

Nhóm người bị bắt quả tang 'chơi' ma túy tập thể trong phòng karaoke - Ảnh: Internet “Trước giờ, cô H. là người hiền lành, không có tai tiếng gì. Học kỳ 1 năm nay cô còn được công nhận là giáo viên giỏi của trường, không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”, ông chia sẻ trên Gia đình & Xã hội. Hiện nhà trường đang đợi kết luận chính thức từ cơ quan công an để phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.

Thông tin cô giáo H. bị bắt quả tang chơi ma túy khiến phụ huynh học sinh vô cùng bức xúc. Họ cho rằng giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức cho trẻ mà còn dạy học trò đạo lý làm người, đạo đức và lối sống. Thế nhưng cô giáo này lại sử dụng ma túy thì làm sao dạy được học trò. Trong nhóm này có giám đốc ngân hàng, cán bộ kiểm lâm và 1 cô giáo - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Hương Khê kiểm tra phòng VIP8 tại quán karaoke Dubai. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang nhóm 13 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết trong nhóm này có một Phó giám đốc 1 ngân hàng ở huyện Hương Khê, một cán bộ kiểm lâm huyện và 1 cô giáo. Qua khám xét hiện trường, lực lượng công an thu giữ một gói nilon màu xanh chứa cỏ Mỹ, ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá cùng một số tang vật liên quan để phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai vì tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong nhóm nên sử dụng ma túy.

Phó giám đốc ngân hàng và cô giáo tiểu học cùng sử dụng ma túy Trong 13 người bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ vì sử dụng ma túy tại quán karaoke Dubai, có cả cán bộ ngân hàng và giáo viên.

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