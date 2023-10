Cô gái trẻ có khối u 'khổng lồ' ở mặt khiến các bác sĩ 'há hốc' miệng

5 năm mang trên mặt khối u "khủng" gần to bằng khuôn mặt, cô gái 24 tuổi ở Nghệ An đi đâu cũng phải che kín mặt vì quá dị thường.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công khối u men khổng lồ ở vị trí xương hàm dưới có kích thước 22x25 cm cho bệnh nhân N.T.T. sinh năm 1997, ở Nghệ An.

Báo Công an nhân dân cho biết, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, khối u vùng xương hàm lớn, gây biến dạng xương hàm dưới và mặt, há miệng hạn chế. Khối u phát triển to bất thường khiến các răng xô lệch, không lung lay dẫn đến đau nhức, khó thở.

Bệnh nhân T. được các bác sĩ bệnh viện 108 thăm khám - Ảnh: Công an nhân dân

Trao đổi với các bác sĩ, T. cho biết, khi 19 tuổi, khối u bắt đầu xuất hiện với kích thước nhỏ như hạt gạo, sau to dần lên nhưng nghĩ là không sao nên cô không đi khám. Nhưng lâu dần, khối u ngày càng to khiến cho cô chỉ ăn được cháo, ăn cơm là nghẹn. Cô cũng không thể nằm nghiêng, đánh răng cũng khó khăn. Cô rất mặc cảm vì khối u to gần kín gương mặt, phải dùng khăn bịt kín chỉ để hở đôi mắt. Mong ước của cô là khối u được loại bỏ, không phụ thuộc vào chiếc khăn nữa.

Kích thước "khủng" của khối u khiến các bác sĩ tại bệnh viện 108 gặp nhiều khó khăn trong việc phẫu thuật và định hình lại khuôn mặt sau khi cắt bỏ khối u. Bên cạnh đó, thể trạng của bệnh nhân khá yếu, cô chỉ nặng 44kg.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 6 giờ đồng hồ và cho kết quả rất thành công. Hai kíp mổ gồm kíp phẫu thuật tổn thương, xử lý mạch máu và kíp thứ hai là tạo hình vạt xương mác.

Bệnh nhân đã được cắt bỏ khối u và định hình khuôn mặt - Ảnh: Công an nhân dân

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, nữ bệnh nhân cho biết sức khỏe của cô hiện bình thường, ăn được nhiều hơn và thấy nhẹ nhõm hơn, không còn nặng nề như trước. Đặc biệt, cô đã tự tin hơn khi không còn phải bịt khăn che mặt.

