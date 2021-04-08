Kính cường lực điện thoại bị vỡ và nguyên nhân gây nên khối u thần kinh phát triển trên ngón tay cực kỳ nguy hiểm

Sống khỏe 08/04/2021 09:25

Vì muốn kéo dài tuổi thọ cho chiếc điện thoại của mình nên Feifei (Trung Quốc) đã dán cho nó một loại kính cường lực nhằm bảo vệ bề mặt. Tuy nhiên, cô không ngờ đây cũng chính là nguyên nhân gây ra khối u thần kinh phát triển ở ngón tay, khiến cô đau nhức nhiều tháng trời.

Feifei là một phụ nữ 35 tuổi sống tại Trung Quốc, vào kỳ nghỉ tết vừa qua, cô được chồng tặng cho một chiếc điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng "xịn sò". không những thế, anh chồng còn chu đáo dán sẵn cho cô một miếng dán cường lực để tránh việc rơi rớt làm hư hại điện thoại. Feifei rất vui vẻ và vô cùng nâng niu món quà đó.

Hàng ngày, cô sử dụng rất cẩn thận, tránh để nó bị trầy xước hay móp méo gì. Nhưng cách đây không lâu, sau khi nhận được một cuộc gọi, Feifei vô tình làm rơi điện thoại xuống đất. Sau khi cầm lên kiểm tra thì phát hiện màn hình có vẻ như bị vỡ nhưng khi dùng khăn lau qua một lượt thì thấy nó vẫn sử dụng được bình thường, không có đốm đen hoặc các vấn đề khác trên màn hình.

Không để ý nhiều Feifei tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại như bình thường. Tuy nhiên, trong một lần sử dụng, Feifei đã bị mảnh vỡ của chiếc điện thoại đâm vào tay, khiến cô cảm thấy đau nhói và chảy máu. Cứ ngỡ chỉ là vết đứt thông thường, Feifei tự sơ cứu và xem như chưa có gì xảy ra.

kinh cuong luc dien thoai 1
Bác sĩ chẩn đoán rằng ngón tay của Feifei có khả năng cao là bị mảnh cường lực đâm vào quá sâu bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng kỳ lạ, nhiều ngày sau đó khi vết thương đã lành hẳn nhưng cô vẫn cảm thấy đau nhói mỗi khi chạm vào vị trí bị thương. Feifei đi khám ở bệnh viện gần nhà nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề. Tuy nhiên, sự đau nhức này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của Feifei, cô quyết định tìm đến Khoa Chỉnh hình của Bệnh viện đầu tiên thuộc Đại học Chiết Giang để điều trị dứt điểm.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán rằng ngón tay của Feifei có khả năng cao là bị mảnh cường lực đâm vào quá sâu bên trong. Ngày 15/3, bác sĩ tiến hành phẫu thuật mổ ngón tay cái bên phải Feifei.

Kết quả tìm thấy sự tăng sản cục bộ giống như u thần kinh, cắt mô sẹo thì xuất hiện các mảnh có màng cứng bao quanh. Kích thước của các mảnh này khoảng 5x2mm và phần sâu nhất bị "mắc kẹt" trên xương.

Cách mảnh vật thể này được xác định là mảnh kính cường lực điện thoại bị vỡ, do chúng rất mỏng nên siêu âm B không tìm thấy được.

kinh cuong luc dien thoai 2
Kết quả của Feifei cho thấy sự tăng sản cục bộ giống như u thần kinh, cắt mô sẹo thì xuất hiện các mảnh có màng cứng bao quanh - Ảnh: Internet

Đừng chủ quan với vết thương nhỏ

Các vết thương nhỏ kèm theo dị vật cực nhỏ, tưởng không nguy hiểm nhưng cực kỳ gây hại. Nếu để nhiễm trùng thì mức độ nhẹ là gây nhiễm trùng tại chỗ với các triệu chứng sưng phồng, nóng, đỏ vùng vết thương, tụ mủ. Còn nguy cơ nặng là nhiễm trùng lan tỏa và nhiễm trùng yếm khí.

Nhiễm trùng yếm khí là tình trạng nhiễm trùng nhỏ tại chỗ, sau đó lan rộng ra đến gốc chi, rất nguy hiểm, ví dụ bị ở đầu ngón tay thì lan lên tới nách. Nó nguy cơ hoại thư sinh hơi, khi vết thương không được làm sạch lại bị bịt kín miệng nên gây nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết có thể dẫn đến tử vong.

Thay ngay kính cường lực khi bị vỡ

Tấm dán màn hình cường lực có đặc tính rất cứng để bảo vệ điện thoại tránh các tác động,tuy nhiên, một khi bị vỡ vụn thì "sức sát thương" của nó cũng gần ngang ngửa với kính cửa hoặc thủy tinh khác.

Ngoài ra, tấm cường lực sau khi bị vỡ sẽ không rơi ra toàn bộ các mảnh sắc nhọn mà vẫn tiếp tục dính vào màn hình bởi lớp keo, do đó nó có thể dễ dàng làm hại tay khi người dùng sử dụng liên tục và với một lực mạnh nhất định.

kinh cuong luc dien thoai 3
Kính cường lực vỡ gây nguy hại đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của Feifei cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang sử dụng điện thoại di động có kính cường lực bị vỡ hoặc bề mặt điện thoại bị nứt, cần đến cửa hàng để thay ngay một chiếc kính mới. Nếu gặp phải trường hợp bị mảnh vỡ của kính đâm trúng thì hãy sát trùng và đến phòng khám chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời.

Các loại gia vị tưởng ngon lại hóa thành ‘độc dược’, 'đục khoét' mạch máu gấp nhiều lần đường và muối

Các loại gia vị tưởng ngon lại hóa thành ‘độc dược’, 'đục khoét' mạch máu gấp nhiều lần đường và muối

Nhiều người vẫn biết, đường và muối là 2 loại gia vị tối kỵ với những bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu. Tuy nhiên, ngoài chúng ra vẫn còn các loại gia vị khác làm nghiêm trọng bệnh tình nhưng không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   khối u thần kinh nguyên nhân dẫn đến u thần kinh ở ngón tay khối u thần kinh ở ngón tay

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 55 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 58 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?