Cô gái thừa nhận yêu đàn ông có gia đình cầu xin cư dân mạng: ‘Hãy chửi cho tao tỉnh, chửi nhiều vào’

Xã hội 11/06/2018 17:31

Mặc dù biết người đàn ông đó đã có gia đình nhưng cô gái vẫn nhắn tin qua lại, đi cà phê và nảy sinh tình cảm với anh ta. Biết là sai trái nhưng không buông bỏ được, cô cầu xin cư dân mạng chửi để mình tỉnh ra.

Câu chuyện được chủ tài khoản Facebook có tên M.P chia sẻ trong một nhóm kín dành cho giới trẻ đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

“Tao yêu một người đã có gia đình, bị vô sinh, yếu sinh lý. Chỉ chia sẻ với nhau hàng ngày, nói chuyện qua tin nhắn, một tuần đi cà phê 1 lần. Vậy mà đã hơn 3 năm như thế rồi.

Cô gái thừa nhận yêu đàn ông có gia đình cầu xin cư dân mạng: ‘Hãy chửi cho tao tỉnh, chửi nhiều vào’ - Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Vừa yêu vừa thương, nhưng tao chưa một lần làm gì có lỗi với vợ anh ấy, chưa một lần ngủ cùng, chưa bao giờ đi chơi hay du lịch. Tao vừa ăn năn, áy náy, vừa đau khổ vì tình yêu không thể có kết quả. Hôm nay sinh nhật anh ấy, tao đã nhắn tin nói muốn dừng lại. Anh ấy chưa trả lời. Tao mất ngủ. Làm ơn hãy chửi cho tao tỉnh. Tao sai rồi, dùng cả thanh xuân để kiên trì sai. Giúp tao, chửi nhiều vào. Tao cảm ơn!”.

Cô gái thừa nhận yêu đàn ông có gia đình cầu xin cư dân mạng: ‘Hãy chửi cho tao tỉnh, chửi nhiều vào’ - Ảnh 2
Cô gái nhờ cư dân mạng chửi để mình tỉnh ra, dứt khỏi mối quan hệ sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chửi bới, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng khuyên can cô gái này.

“Điều gì khiến em vui trong mối quan hệ đó? Trong mối quan hệ tay ba này, anh thấy chả ai hạnh phúc, nhưng ai cũng muốn níu giữ. Buông sớm thì em có cơ hội tìm kiếm 1 hạnh phúc sớm hơn em à”, một chàng trai khuyên.

Cô gái thừa nhận yêu đàn ông có gia đình cầu xin cư dân mạng: ‘Hãy chửi cho tao tỉnh, chửi nhiều vào’ - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Khoảnh khắc chúng ta yêu thật lòng thì tình yêu đó không có gì sai cả. Bạn nghĩ mình đã đến lúc dừng, thì nên dừng. Tôi biết bạn đau đấy nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ có điều không biết bao giờ mới hết đau. Không biết bao giờ mới ngưng nghĩ về người ấy. Chúc bạn sáng suốt với lựa chọn của mình. Thương bạn”, P.P bình luận.

Cô gái thừa nhận yêu đàn ông có gia đình cầu xin cư dân mạng: ‘Hãy chửi cho tao tỉnh, chửi nhiều vào’ - Ảnh 4
Cô gái chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa hai người và quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này -  Ảnh chụp màn hình

Sau rất nhiều lời khuyên từ cộng đồng mạng, M.P cho biết người đàn ông đó rất tôn trọng gia đình, cô cũng biết tình yêu đó là sai trái. Trong suốt ba năm qua, cả hai vẫn chưa làm việc gì quá giới hạn và đây chính là lúc cô đã chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để làm lại từ đầu.

Hiện cư dân mạng vẫn liên tục chia sẻ, bình luận về câu chuyện này.

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