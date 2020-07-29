Cô gái mặc áo cắt xẻ táo bạo ra chợ còn cho vòng một 'đi chơi xa' khiến dân tình nóng mắt

Cô gái ăn mặc phản cảm ra chợ mua đồ nhận nhiều 'gạch đá' từ dân mạng. Đáp lại những ánh mắt kỳ thị của mọi người, cô nàng tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm đến nơi công cộng. Tuy nhận không ít gạch đá nhưng có vẻ nhiều người vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục tái diễn những hành vi kém duyên khiến dân tình không khỏi nóng mắt.

Mới đây một cô gái đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi đi ra chợ mua đồ mà không mặc áo ngực. Chiếc áo thun mà cô mặc cũng được cắt xẻ táo bạo nửa kín nửa hở vô cùng phản cảm. Tuy bị nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ thị nhưng cô nàng vẫn tỏ ra dửng dưng, chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

Cô gái ăn mặc phản cảm gây sốt mạng - Ảnh: FB

Hình ảnh gây tranh cãi - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều: "Ăn mặc thế này ra đường mà không biết ngại ngùng, xấu hổ hả trời"; "Vẫn biết ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, nhưng cũng phải tôn trọng bản thân và người xung quanh chứ nhỉ"; "Ra đường quên mặc áo ngực, quên luôn não ở nhà hay sao á"; "Cũng có thể đây là bà mẹ mới sinh con, sau khi cho con bú, tranh thủ con ngủ để đi chợ nên mới quên thôi"; "Có lẽ cô ấy chỉ đãng trí thôi, mọi người không nên chỉ trích quá đà"...

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