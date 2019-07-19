Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ việc cô gái trẻ lao đầu vào ô tô tự tử thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Sự việc được cho là xảy ra tại bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội vào tối 16/7 vừa qua.

Theo một số nhân chứng, cô gái trẻ chân đi đất một mực đòi lao vào đầu các ô tô đang chạy trên đường với thái độ bất mãn.

Dù được nhiều thanh niên ra sức can ngăn nhưng cô gái vẫn không bỏ ý định. Chỉ đến khi một người giữ chặt cô lại và hô hoán "trói lại, gọi công an đi" thì vụ ồn ào mới lắng xuống.

Sau khi đoạn clip về vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cô gái bị "ngáo đá" nên mới hành động liều lĩnh. Tuy nhiên số khác lại cho rằng cô buồn chuyện tình cảm nên định tự tử.

Cách đây không lâu tại đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, TP.HCM cũng xảy ra vụ việc cô gái trẻ lao đầu vào ô tô tự tử thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh trong clip, chiếc ô tô đang chạy trong đêm vắng thì trên phố bất ngờ xuất hiện một cô gái trẻ, chạy thẳng về phía đầu xe ô tô như muốn tự tử.

Cô gái trẻ lao đầu vào ô tô tự tử - Ảnh cắt từ clip

May mắn là tài xế đi chậm đã nhanh chóng dừng lại khi phát hiện tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên cô gái vẫn chạy lại phía đầu xe, đập đầu liên tục vào nắp capo xe trong sự ngỡ ngàng của tài xế.

Ngay sau đó, cô gái còn dùng tạy đập uỳnh uỳnh thật mạnh lên nóc xe, miệng chửi bới điều gì đó rồi ngoái đầu lại, vẫy nam thanh niên đang lững thững đi bộ ở phía xa.

Thấy hành động của cô gái, nam tài xế ngồi trong xe liên nói: "Chết có phải dễ đâu, đừng có đùa".

Hành động khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Sau khi thấy một thanh niên tiền lại gần, cô gái liền di chuyển vào lề đường rồi vẫy tay ra hiệu cho tài xế di chuyển. Nam tài xế ngồi trong xe bức xúc phân trần vài câu thì cô gái buông một tràng chửi bới tục tĩu.