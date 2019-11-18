Cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió tiết lộ mối quan hệ với chồng Bỉ sau khi ly hôn

Xã hội 18/11/2019 16:30

Một thời gian sau thông báo ly hôn, cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ với chồng cũ và gia đình chồng.

Cách đây không lâu, cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió - Lò Thị Mai khiến cộng đồng mạng xôn xao khi thông báo chính thức ly hôn với chồng Tây sau 7 năm hạnh phúc.

Giao 2 con nhỏ cho gia đình chồng chăm sóc, Mai vẫn tiếp tục ở lại Bỉ làm việc. Cuộc sống hậu ly hôn cũng như mối quan hệ với gia đình chồng cũ của cô khiến nhiều người tò mò. Bên cạnh đó, trên mạng xuất hiện không ít tin đồn ác ý, cho rằng nguyên nhân khiến 2 vợ chồng họ ly hôn là do có người thứ 3 xuất hiện. Trước những tin đồn thất thiệt, mới đây cô đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định vợ chồng cô chia tay vì hết duyên.

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Thông tin cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió ly hôn chồng Tây khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet
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Trước nhiều tin đồn thất thiệt, Lò Thị Mai cho biết việc ly hôn với chồng là do hết duyên chứ không phải vì người thứ 3 - Ảnh: Internet

Thậm chí để chứng minh, cô còn chia sẻ đoạn clip ngắn quay lại cảnh cô và chồng cũ cùng nhau vui vẻ đưa 2 con đi chơi vào dịp cuối tuần. Trước đó, Lò Thị Mai cũng vừa chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng bố mẹ chồng cũ và 2 con. Điều này cho thấy mối quan hệ của Mai và gia đình chồng cũ vẫn khá tốt đẹp.

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Hiện tại Lò Thị Mai vẫn đang tiếp tục sinh sống và làm việc tại Bỉ - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ này, những người quan tâm đến cuộc sống của cô gái H’Mông đã có thể phần nào an tâm. Có thể thấy hiện tại cuộc sống của Lò Thị Mai vẫn ổn dù không còn chồng bên cạnh.

Hé lộ cuộc sống của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió sau ly hôn: Một mình nơi đất khách, chỉ được gặp 2 con vào cuối tuần

Hé lộ cuộc sống của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió sau ly hôn: Một mình nơi đất khách, chỉ được gặp 2 con vào cuối tuần

Mới đây, cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió từng gây xôn xao cộng đồng mạng đã lên tiếng chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn với chồng nước ngoài.

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Từ khóa:   Lò Thị Mai lấy chồng Tây cô gái H'mông

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