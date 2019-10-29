Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ nhập viện trước phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ

Trước ngày phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ, sức khỏe bà Lê Hoàng Diệp Thảo gặp vấn đề nên phiên tòa tạm hoãn để đảm bảo lợi ích cho cả 2 bên.

Theo dự kiến, sáng nay (29/10), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên).

Tuy nhiên, chiều qua (28/10), luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm vì thân chủ phải nằm viện. Cụ thể phía bà Thảo đưa ra lý do là vì bác sĩ chỉ định bà phải ưu tiên dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương nên không thể tham gia phiên tòa.

Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo việc bà phải đi nước ngoài điều trị trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, bà Thảo cũng chia sẻ toàn văn thông cáo do luật sư gửi đến Hội đồng xét xử (HĐXX). Bên cạnh đó, bà cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng vì sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với mình trong suốt thời gian qua.

Theo thông tin trên Zing, sau khi xem xét đề nghị hoãn phiên tòa của phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, HĐXX đã chấp nhận và ấn định phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 18-20/11 sắp tới.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ mong muốn được hàn gắn với chồng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, HĐXX phúc thẩm đề nghị bà Thảo phải có mặt trong phiên tòa xét xử tới, nếu không HĐXX sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bà.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được 60% tổng tài sản - Ảnh: Internet

Trước đó, vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Trung Nguyên đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 27/3, HĐXX đã tuyên vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên ly hôn. Bà Thảo được nhận 40% tài sản, giành quyền chăm sóc 4 con còn ông Vũ nhận 60% tài sản và phải cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng/năm từ 2013 đến khi trưởng thành.

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