Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ nhập viện trước phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ

Xã hội 29/10/2019 10:50

Trước ngày phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ, sức khỏe bà Lê Hoàng Diệp Thảo gặp vấn đề nên phiên tòa tạm hoãn để đảm bảo lợi ích cho cả 2 bên.

Theo dự kiến, sáng nay (29/10), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên). 

Tuy nhiên, chiều qua (28/10), luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm vì thân chủ phải nằm viện. Cụ thể phía bà Thảo đưa ra lý do là vì bác sĩ chỉ định bà phải ưu tiên dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương nên không thể tham gia phiên tòa.

le hoang diep thao 1
Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo việc bà phải đi nước ngoài điều trị trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, bà Thảo cũng chia sẻ toàn văn thông cáo do luật sư gửi đến Hội đồng xét xử (HĐXX). Bên cạnh đó, bà cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng vì sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với mình trong suốt thời gian qua.

Theo thông tin trên Zing, sau khi xem xét đề nghị hoãn phiên tòa của phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, HĐXX đã chấp nhận và ấn định phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 18-20/11 sắp tới.

le hoang diep thao 2
Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ mong muốn được hàn gắn với chồng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, HĐXX phúc thẩm đề nghị bà Thảo phải có mặt trong phiên tòa xét xử tới, nếu không HĐXX sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bà.

le hoang diep thao 3
Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được 60% tổng tài sản - Ảnh: Internet

Trước đó, vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Trung Nguyên đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 27/3, HĐXX đã tuyên vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên ly hôn. Bà Thảo được nhận 40% tài sản, giành quyền chăm sóc 4 con còn ông Vũ nhận 60% tài sản và phải cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng/năm từ 2013 đến khi trưởng thành.

Giữa bão tố bị tòa án Singapore xử vì nghi giả mạo chữ kí ông Vũ, đây là động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Giữa bão tố bị tòa án Singapore xử vì nghi giả mạo chữ kí ông Vũ, đây là động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Bà Thảo chia sẻ dòng trạng thái mới nhất khi ở New York với tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Lê Nguyên Vũ vợ chồng Trung Nguyên vụ ly hôn nghìn tỷ

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản