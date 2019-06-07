Trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, tối qua (6/6), bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã viết một bức tâm thư dài để nói về vụ việc. Theo đó, bà Thảo khẳng định rằng không hề giữ con dấu và bản chất của vụ việc này là để bôi nhọ, hủy hoại danh dự của bà.

Mới đây nhất, thông tin bà Lê Hoàng Diệp Thảo tránh mặt khi Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đến nhà để cưỡng chế lấy lại con dấu khiến dư luận một lần nữa xôn xao.

Bản chất của sự việc con dấu là nhằm bôi nhọ, hủy hoại danh dự, uy tín của tôi. Họ, bằng mọi giá, muốn ngăn chặn mọi nỗ lực trở về Trung Nguyên của tôi.

Nguyên văn chia sẻ của vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ : “KHÔNG CÓ GIỮ CON DẤU THÌ LÀM SAO ĐỂ TRẢ?

Họ đã làm lại con dấu và giấy phép từ lâu. Tôi nhiều lần mang đến trả, họ cố tình không chịu nhận (có Thừa phát lại ghi nhận) mà đi khởi kiện, rồi chạy truyền thông…

Bức tâm thư khá dài của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Đó là cả một chuỗi hành vi đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng. Trong các buổi hòa giải tôi đã giải thích rõ con dấu và giấy phép đã thất lạc nhưng vô ích, vì mục đích của họ là muốn bôi nhọ…

Đáng lẽ ra tòa án sẽ phải ngừng giải quyết vì đối tượng khởi kiện không còn. Vậy mà, bằng cách nào đó, họ vẫn khiến tòa án đưa việc này ra xét xử, sơ thẩm rồi phúc thẩm, sau đó là cưỡng chế thi hành án để lấy lại một vật mà nó không còn giá trị.

Sáng nay họ đi cùng cơ quan thi hành án đến nhà riêng của tôi thực hiện cái gọi là ‘cưỡng chế’, phía sau là cả một đội quân truyền thông. Mục đích thì quá rõ…

Nhưng đó không phải là điều tôi lo lắng nhất. Họ vẫn ngày đêm gieo vào đầu chồng tôi suy nghĩ bất thường và kích động anh để hại chính gia đình của mình.

Tôi là đồng sở hữu và đồng sáng lập Trung Nguyên. Tôi khai sinh ra Trung Nguyên bằng mồ hôi, nước mắt và hy sinh cả cuộc sống của mình cho Trung Nguyên. Đến tận lúc này, tôi vẫn giữ vững niềm tin vào Chính nghĩa, Lẽ phải và Công lý. Cuộc sống sẽ vẫn còn nhiều lãnh đạo tốt, người tốt để giúp tôi và gia đình tôi vượt qua đại nạn này, để giúp tôi tiếp tục sống, làm việc và cống hiến”.

Trước đó vào ngày 27/3, sau nhiều phiên tòa xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã ra phán quyết về vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi).

Theo đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức ly hôn, 4 người con chung do bà Thảo nuôi dưỡng. Ông vũ có trách nhiệm phải cấp dưỡng 10 tỷ/năm cho 4 người con từ năm 2013 đến khi các con trưởng thành.

Cả bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án - Ảnh: Internet

Tài sản chung sẽ được chia theo tỷ lệ ông Vũ hưởng 60% và bà Thảo hưởng 40%. Được biết vào ngày 5/4 vừa qua bà Thảo đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án và hy vọng sẽ được đoàn tụ với chồng.

Ông Vũ cũng nộp đơn kháng cáo yêu cầu chia tài sản theo tỷ lệ ông sở hữu 70%, bà Thảo 30%.