‘Cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió’ công khai hẹn hò với doanh nhân người Mỹ sau 1 năm ly hôn

Sau một năm ly hôn với chồng người Bỉ, “cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió” vừa công khai hẹn hò với một doanh nhân người Mỹ.

Xuất hiện trong clip nói ngoại ngữ lưu loát, Lò Thị Mai được ưu ái gọi với biệt danh “cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió”. Sau đó, cô càng được mọi người ngưỡng mộ hơn khi có một chuyện tình đẹp với Steve Houbrechts (sinh năm 1983, kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ). 'Cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió' kết hôn với chồng Tây vào năm 2012 - Ảnh: Internet Năm 2012, cặp đôi kết hôn sau 5 năm quen biết và có với nhau 2 con. Cuộc đời của Lò Thị Mai cũng thay đổi từ đó.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 9/2019, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cô ly hôn chồng sau 7 năm chung sống. Theo chia sẻ của Lò Thị Mai, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là do tính cách không hợp, cặp đôi thường xuyên cãi vã bởi ông xã có tính hay ghen chứ không hề có sự xuất hiện của người thứ 3. Sau 7 năm chung sống, Lò Thị Mai và chồng đã ly hôn - Ảnh: Internet Hiện tại 2 người con sống chung với chồng cũ, cô vẫn ở Bỉ làm việc trong một bệnh viện. Mặc dù đã chia tay nhưng cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Trước đó, Mai từng tiết lộ sau khi ly hôn có một vài người theo đuổi, đều là những đồng nghiệp làm chung bệnh viện. Tuy nhiên, thời điểm đó cô chưa đồng ý vì xác định phải 3 - 4 năm nữa mới sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm mới. Mai vừa công khai trạng thái hẹn hò trên Facebook - Ảnh: FB Bạn trai của Lò Thị Mai là một CEO người Mỹ - Ảnh: Internet Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng phát hiện Mai công khai tình trạng “đang hẹn hò” trên Facebook. Đây được xem là động thái thông báo có người mới của hiện tượng mạng gốc Lào Cai. Được biết, bạn trai mới của Lò Thị Mai tên Huseng Yang, một doanh nhân người Mỹ. Trên trang cá nhân, CEO này cũng công khai “đang hẹn hò” với Lò Thị Mai. Mặc dù chính chủ vẫn chưa lên tiếng nhưng thông tin này vẫn đang gây bão mạng xã hội. Phần lớn mọi người đều gửi lời chúc phúc cô đã tìm được tình yêu mới.

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