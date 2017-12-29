Clip xúc động: Cụ ông tháo tất chân, cặm cụi mang cho cụ bà giữa trời đông lạnh buốt

Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh cụ ông mang tất cho cụ bà giúp cộng đồng mạng thêm thấm thía tình cảm của những đôi vợ chồng già. Ở độ tuổi gần đất xa trời, các con đã trưởng thành và có gia đình riêng, đôi bạn già lại yên bình sống bên nhau như thời mới cưới. Khoảnh khắc xúc động đã khiến cộng đồng mạng nô nức chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình.

Mấy chục năm chung sống bên nhau, liệu khi về già những người bạn đời còn quan tâm chăm sóc nhau như thời son trẻ? Câu trả lời phần nào được giải đáp bằng đoạn clip "gây bão" mạng xã hội vào đêm qua (28/12).

Theo hình ảnh trong clip, cụ ông đã tháo tất của mình ra rồi cặm cụi mang từng chiếc tất cho vợ. Cụ bà chân yếu tay run kéo từng tí một cho chiếc tất vừa vặn với chân. Đôi lúc, bà lại tỏ ra lóng ngóng thì đã có ông ngồi cạnh. Ông vừa kéo giúp bà vừa nhắc: “Kéo lên!”.

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu tình cảm ông dành cho vợ dạt dào như thế nào. Sợ vợ mùa đông cảm lạnh nên ông mang tất cho bà, sợ bà tuổi già chậm chạp nên ông tranh làm giúp.

Cụ ông ngồi xổm cặm cụi mang tất vào chân để cụ bà không bị lạnh - Ảnh cắt từ clip

Sau thời gian ngắn đăng tải trong một nhóm lớn trên mạng xã hội Facebook, đoạn clip đã thu hút hơn 9 nghìn lượt thích, gần 1.000 lượt chia sẻ và hơn 1 nghìn bình luận của cộng đồng mạng.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Ai nấy đều cảm kích trước hành động yêu thương ông bà dành cho nhau và thầm ước ao mình cũng sẽ có được tình cảm thiêng liêng như thế.

Tài khoản D.K xúc động bình luận: “Hình như ông cởi tất cho bà đi khỏi lạnh thì phải? Thấy ông đi chân đất không mang tất luôn kìa! Thương ông và cả bà nữa!”

“Thực sự là câu chúc sống với nhau đến đầu bạc răng long bây giờ mình mới thấm mọi người ạ. Khi mình mắt mờ chân chậm mà có bạn đời cạnh bên như cách ông bà bên nhau thì hạnh phúc biết mấy!” – tài khoản T.N bày tỏ.

Một số bạn cũng nghẹn ngào kể về chuyện tình thời “ông bà anh” trong chính gia đình mình.

Bạn H.L chia sẻ: “Chỉ nhớ đến ông bà thôi. Bà ngoại mình yếu người, ít làm việc vườn tược. Ông làm hết, không ca thán. Mình xuống trêu ông còn bảo để bà nghỉ ngơi chứ bà ra gió lại mệt. Bữa ăn có gì ngon ông đều gắp cho bà trước, ông ăn sau, ăn xong ông dọn. 75 tuổi mà đôi khi khiến mình mơ ước. Chẳng cần giàu có cao sang, chỉ cần lúc về già vẫn có người giúp xoa cao lúc trái gió trở trời”.

Nhiều bạn kể lại tình cảm thiêng liêng của những đôi vợ chồng già - Ảnh chụp màn hình

Bạn N.N góp lời: “Hồi ông bà ngoài mình còn sống cũng giống vậy nè. Tuổi già nhưng hành động teen lắm”.

Thông qua đoạn clip, nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng tag nhau vào nhắc khéo và động viên cùng nhau nắm tay đến tuổi già như hai cụ già trong đoạn clip.

“Đến nhờ đánh răng hộ thôi cũng bị chửi nữa là về già đi tất” – bạn T.M tag tên chồng kèm lời bình luận đầy dỗi hờn.

Nhiều cô vợ trẻ đã ý nhị nhắc nhở bạn đời - Ảnh chụp màn hình

Bạn G.T hài hước hỏi: “K.N sau này anh có còn mang vớ và giày cho em không?”

“Sau này vợ già vẫn lạnh chân lắm. Chồng vẫn phải đi tất cho vợ nhé!” – bạn T.D cũng nhắn nhủ chồng.

Đoạn clip vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Ai cũng mong hai ông bà có thể sống thật lâu, mạnh khỏe bên nhau để con cháu luôn tự hào về câu chuyện tình ngọt ngào nhưng rất đỗi giản dị của hai cụ.