Cảm động chuyện tình 30 năm của đôi vợ chồng già nhặt rác dưới gầm cầu giữa lòng thủ đô

Mảnh đất trống dưới chân cầu đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh đoạn chạy qua khu vực hồ Hoàng Cầu chính là "nhà" của vợ chồng ông Tống Văn Dinh (80 tuổi) và bà Trần Thị Huyền.

Cách đây 30 năm, khi đang đi bộ trên con đường quanh hồ Hoàng Cầu, bà Huyền vô tình gặp ông Dinh đang đi ngược chiều. Ông Dinh lúc này vừa rời quê Thanh Hóa lên thành phố nhưng chưa kiếm được việc làm, cơ thể thường xuyên đau yếu. Hai con người tìm thấy sự đồng cảm ở đối phương và ngồi lại trò chuyện lâu hơn. Chuyện tình “ngược đường, ngược nắng” của ông bà đắt đầu từ đó.

Kể về lần đầu gặp gỡ, bà Huyền cho rằng duyên số đã đẩy đưa ông bà đến với nhau. Rời vùng quê Thái Bình, bà đến Hà Nội sinh sống đã gần 50 năm. Từ năm 1968 đến năm 1976, bà làm cấp dưỡng tại Đại học Văn Hóa (Hà Nội). Sau đó, bà Huyền nghỉ mất sức và ở lại thành phố mưu sinh vì con cái ở quê ai cũng nghèo. Bỗng chốc, bà thành người vô gia cư đi nhặt ve chai kiếm sống.

"Tôi nhớ như in hôm đó, tôi và ông ấy đi bộ ngược chiều nhau, thế rồi không hiểu ông trời se duyên thế nào lại tìm đến nhau để làm bạn, tâm sự, giúp đỡ nhau vượt qua những gian khó ở mảnh đất này" – bà Huyền kể lại.

Trước khi gặp bà Huyền, ông Dinh sống thui thủi như một cái bóng - Ảnh: Internet

Ông Dinh tiếp lời: "Hai người cô đơn đến với nhau để đỡ đần những lúc trái nắng trở trời".

"Tôi cảm nhận được sự chân thành thật thà của ông ấy. Kể từ đó chúng tôi chung sống với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng chứ cũng không có đăng ký kết hôn như mọi người” – bà Huyền xúc động tâm sự.

Ông Dinh và bà Huyền đã về chung một mái nhà sau lần gặp gỡ tình cờ trên đường - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân "rổ rá cạp lại" đã giúp ông bà tìm thấy một nửa và cùng đi bên nhau suốt 30 năm qua.

Hạnh phúc từ nơi tăm tối

Chia sẻ với PV Dân Việt, vợ chồng ông Dinh bà Huyền cho biết không hiểu sao ông bà lại chọn nơi đây là “nhà”.

“Gọi là nhà vậy chứ cũng chỉ là một cái lán nhỏ dựng lên để che mưa, che nắng thôi” – ông Dinh trải lòng.

Ông bà sống hạnh phúc bên nhau trong một cái lán nhỏ dưới gầm cầu - Ảnh: Internet

Bà Huyền lại cười buồn cho biết vì ông bà không có điều kiện để sống tốt hơn. Ngày nắng, ông bà không phải lo lắng gì nhưng vào những ngày mưa phùn gió bấc thì ông bà chỉ biết ngồi nép sát vào nhau trong căn nhà trống hoác chờ trời sáng.

Những ngày đông rét buốt, ông bà thắp lửa sưởi ấm rồi cùng trò chuyện sau một ngày mưu sinh tất bật - Ảnh: Internet

Hàng ngày, vợ chồng bà Huyền đi khắp nơi nhặt rác, tối lại trở về căn lán nhỏ đốt lửa sưởi ấm, trò chuyện cùng nhau. Trung bình một ngày ông bà kiếm được khoảng 50 nghìn. Bữa ăn của đôi vợ chồng nghèo chỉ đơn giản là những gói mì tôm, ổ bánh mì hay cái bánh bao sẻ nửa. Những hôm trái gió trở trời, vợ chồng ông Dinh bà Huyền lại lặng lẽ chăm sóc nhau.

Bữa ăn đơn sơ của ông bà chỉ là mì gói, bánh mì và đôi khi là chiếc bánh bao được người khác cho - Ảnh: Internet

“Tôi đã hơn 4 lần đối diện với cái chết, lần gần nhất cách đây 15 năm. Lúc bấy giờ tôi lên cơn co giật, người cứng đờ. Cũng may có bà ấy ở bên, nếu không thì tôi chưa chắc sống được đến bây giờ" – ông Dinh tâm sự.

Suốt 30 năm qua, ông bà chưa một lần về quê. Con cháu khổ cực đã bỏ đi tha phương cầu thực tứ xứ. Con bà Huyền làm công nhân ở khu vực viên giới. Con cháu ông Dinh lại vào Nam mưu sinh. Bệnh tật, khó khăn nhưng ông bà luôn cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Ông bà vẫn nắm tay nhau đi qua những mùa đông rét mướt trong căn lán đơn sơ dưới gầm cầu - Ảnh: Internet

“Hơn 30 năm, đủ những khó khăn, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi gặp được ông ấy ở mảnh đất này" - bà Huyền hạnh phúc chia sẻ.