2 mẹ con thoát chết thần kỳ ngay trước bánh xe ô tô - Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe máy ngã ra đường khiến hai mẹ con suýt bị chiếc ô tô đang đi phía sau chèn lên người. May mắn là người phụ nữ đã ôm con đứng dậy và đi lại bình thường sau tai nạn.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng 2 mẹ con bình an vô sự, đồng thời khuyên bà mẹ phải rút kinh nghiệm để tham gia giao thông an toàn.

"Chỉ một vài giây lơ đễnh mà suýt xảy ra tai nạn kinh hoàng"; "Sau vụ này chắc phải mổ heo ăn mừng, quá may mắn luôn!"; "Khoảnh khắc thần chết ngủ quên làm mình thót cả tim"; "Cha mẹ địu con cần chạy xe cẩn thận và tập trung hơn nữa"; "May mà 2 mẹ con đều bình an vô sự"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, camera an ninh từng nhiều lần ghi được khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc khiến nhiều người hú vía. Điển hình là đoạn clip cô gái thoát chết sau khi bị cuốn vào gầm xe tải, xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây.

Cô gái thoát chết thần kỳ dưới gầm xe tải nhờ 'tuyệt kỹ' cuộn tròn người - Ảnh cắt từ clip

Theo clip ghi lại vụ việc, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đi xe đạp điện đang tìm cách sang đường khi có khá nhiều phương tiện đang di chuyển. Bất ngờ, một chiếc xe tải màu đỏ lao tới, đâm cô gái ngã xuống gầm xe.

Trước tình huống nguy hiểm, cô gái nhanh chóng cuộn tròn người thành một quả bóng. Nhờ đó, cô đã tránh được bánh xe chèn lên người và may mắn chỉ bị trầy xước ở chân.