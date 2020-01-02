Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh người phụ nữ để con nôn vào quần áo của 1 cửa hàng rồi bỏ đi.

Cư dân mạng đang liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ dẫn con gái bỏ đi sau khi được cho là đã nôn vào quần áo của một cửa hàng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip gây bức xúc này đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều netizen còn muốn truy tìm danh tính người phụ nữ để giúp chủ cửa hàng quần áo xử lý vụ việc. Người mẹ để con nôn lên quần áo của cửa hàng... .... sau đó kéo con gái rời khỏi mà không một lời xin lỗi - Ảnh cắt từ clip Theo hình ảnh trong clip, người mẹ dẫn theo con gái, mang theo túi đồ vào một cửa hàng quần áo. Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang xem quần áo thì cô con gái bỗng gục đầu xuống, có hành động giống như nôn thẳng vào dãy quần áo được treo trong cửa hàng.

Sau khi xảy ra sự việc, thay vì tìm chủ cửa hàng để xin lỗi, tìm cách giải quyết thì người mẹ lại nhân lúc vắng người kéo con gái đi mất. Được biết sự việc trên xảy ra vào ngày 1/1 vừa qua tại khu vực Trương Định, Hà Nội. Dân mạng hy vọng người mẹ sẽ đến cửa hàng xin lỗi, tìm cách giải quyết vụ việc - Ảnh cắt từ clip Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng hành động vô trách nhiệm của người mẹ trong clip không chỉ khiến cửa hàng thiệt hại mà còn dạy con nhỏ một thói quen xấu.

“Nhìn cũng có vẻ tri thức nhưng cách hành động thì thật vô văn hóa. Hy vọng sau khi clip này được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, chị sẽ đến cửa hàng để giải quyết”, L.M khuyên. “Chắc sợ bị bắt đền nên mới dẫn con đi nhanh vậy. Nhưng mà dù có bao biện bằng cách nào thì hành động của người mẹ cũng sai rồi. Chưa kể, đứa con chứng kiến mọi việc sẽ học theo và hình thành thói quen xấu”, một người dùng mạng xã hội bức xúc. Mặc dù hiện tại chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip trên vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

Clip cô gái bị gã biến thái lao vào sờ soạng ngực ngay trên xe buýt gây bức xúc Cô gái chỉ vừa bước lên xe thì bị một gã biến thái trên xe buýt lao tới sờ soạng ngực. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

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