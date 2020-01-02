Clip gây bức xúc: Người phụ nữ để con nôn vào quần áo trong tiệm rồi nghênh ngang bỏ đi

Xã hội 02/01/2020 17:23

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh người phụ nữ để con nôn vào quần áo của 1 cửa hàng rồi bỏ đi.

Cư dân mạng đang liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ dẫn con gái bỏ đi sau khi được cho là đã nôn vào quần áo của một cửa hàng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip gây bức xúc này đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều netizen còn muốn truy tìm danh tính người phụ nữ để giúp chủ cửa hàng quần áo xử lý vụ việc.

clip gay buc xuc 1
Người mẹ để con nôn lên quần áo của cửa hàng...
clip gay buc xuc 2
.... sau đó kéo con gái rời khỏi mà không một lời xin lỗi - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, người mẹ dẫn theo con gái, mang theo túi đồ vào một cửa hàng quần áo. Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang xem quần áo thì cô con gái bỗng gục đầu xuống, có hành động giống như nôn thẳng vào dãy quần áo được treo trong cửa hàng.

Sau khi xảy ra sự việc, thay vì tìm chủ cửa hàng để xin lỗi, tìm cách giải quyết thì người mẹ lại nhân lúc vắng người kéo con gái đi mất. Được biết sự việc trên xảy ra vào ngày 1/1 vừa qua tại khu vực Trương Định, Hà Nội.

clip gay buc xuc 3
Dân mạng hy vọng người mẹ sẽ đến cửa hàng xin lỗi, tìm cách giải quyết vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng hành động vô trách nhiệm của người mẹ trong clip không chỉ khiến cửa hàng thiệt hại mà còn dạy con nhỏ một thói quen xấu.

“Nhìn cũng có vẻ tri thức nhưng cách hành động thì thật vô văn hóa. Hy vọng sau khi clip này được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, chị sẽ đến cửa hàng để giải quyết”, L.M khuyên.

“Chắc sợ bị bắt đền nên mới dẫn con đi nhanh vậy. Nhưng mà dù có bao biện bằng cách nào thì hành động của người mẹ cũng sai rồi. Chưa kể, đứa con chứng kiến mọi việc sẽ học theo và hình thành thói quen xấu”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Mặc dù hiện tại chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip trên vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

Clip cô gái bị gã biến thái lao vào sờ soạng ngực ngay trên xe buýt gây bức xúc

Clip cô gái bị gã biến thái lao vào sờ soạng ngực ngay trên xe buýt gây bức xúc

Cô gái chỉ vừa bước lên xe thì bị một gã biến thái trên xe buýt lao tới sờ soạng ngực. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội nóng trên mạng xã hội clip gây phẫn nộ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản