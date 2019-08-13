Clip cô gái xinh đẹp trần trụi trong ống cống giữa thanh thiên bạch nhật ở Sài Gòn để chụp ảnh gây tranh cãi

Xã hội 13/08/2019 16:17

Hình ảnh cô gái khỏa thân trong ống cống để nhóm thanh niên thay nhau chụp hình gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái khỏa thân tạo dáng trong ống cống để nhiều thanh niên chụp ảnh gây xôn xao.

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Hình ảnh cô gái khỏa thân chụp ảnh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong đoạn clip gây bão mạng xã hội, cô gái cởi gần sạch quần áo chỉ chừa quần lót để nhóm khoảng 2-3 nam thanh niên đứng bên ngoài chụp ảnh. Được biết đoạn clip trên do một người đi đường quay lại vào chiều 11/8 khi đi ngang tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn gần Cầu Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM). Địa điểm chụp ảnh là phía bãi đất trống của một dự án, có đặt nhiều ống cống công trình.

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Cô gái tạo dáng trong ống cống, nhóm thanh niên đứng bên ngoài 'tác nghiệp' - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng hành động của cô gái là phản cảm, số khác lại cho rằng chụp ảnh nude là quyền tự do của mỗi người nên không có gì đáng phê phán.

“Cô gái này dạn dĩ ghê, cởi sạch giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà chẳng thấy ngại ngùng gì. Cho dù là nghệ thuật cũng cần lựa đúng nơi, đúng chỗ chứ”, K.N phê phán.

"Tác hại của việc chụp nude: Bị tống tình, hình ảnh bị phát tán, mất giá trị của người phụ nữ. Sexy thui đừng nude nhé”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên cho các cô gái.

“Việc chụp ảnh khỏa thân là quyền tự do của mỗi người. Nhóm bạn này cũng đã chọn nơi vắng vẻ, ít người qua lại thì có gì đáng bị chỉ trích đâu. Chủ nhân những bức ảnh này không lên tiếng thì thôi, chúng ta không có quyền gì chửi bạn ấy cả”, P.N bênh vực.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ, bình luận nhiệt tình. 

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