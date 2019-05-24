‘Cùng nhau già đi, tôi vẫn sẽ nhìn về phía bà thế này’ bức ảnh nhận hơn 80 nghìn lượt chia sẻ gây bão mạng

Mặc dù mái tóc cả hai đã bạc trắng nhưng ánh mắt cụ ông nhìn bà vẫn dịu dàng, đong đầy tình cảm.

Ai trong chúng ta cũng khao khát có được một tình yêu đẹp, cùng nắm tay người mình yêu thương đi đến cuối cuộc đời. Thế nhưng mấy ai có thể đạt được ước mơ đó? Chính vì vậy những đoạn clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của các cặp đôi lớn tuổi luôn nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp lại khoảnh khắc tình cảm của một cặp đôi tuổi "thất thập cổ lai hy" trong quán ăn nhận được hơn 80 nghìn lượt chia sẻ từ cư dân mạng.

Ánh mắt chan chứa tình cảm của cụ ông gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Trong bức ảnh, ông cụ tựa cằm lên hai tay đặt trên bàn, đôi mắt nhìn về phía bà cụ ngồi đối diện, miệng mỉm cười hạnh phúc. Dòng caption được chia sẻ kèm theo bức ảnh cũng nhận được sự quan tâm không kém: “Cùng nhau già đi, tôi vẫn sẽ luôn nhìn về phía bà như thế này”.

Mặc dù bức ảnh chỉ chụp được nét mặt của ông cụ nhưng mọi người tin chắc rằng cụ bà trong bức ảnh cũng rất hạnh phúc vì có được một tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Hiện tại bức ảnh đã nhận được hơn 81 nghìn lượt chia sẻ và hơn 31 nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và ao ước có một tình yêu đẹp như thế này.

Bức ảnh nhận được hơn 81 nghìn lượt chia sẻ, 31 nghìn bình luận từ cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

“Cuộc đời của con người, chỉ cần một người bạn đời có thể cầm tay mình đi đến những tháng năm cuối cùng của đời người”, L.K bình luận.

“Nhìn ánh mắt ông nhìn bà có thể thấy được trong đó chứa đầy tình yêu. Hy vọng ông bà sẽ sống lâu thật lâu với nhau nhé”, N.M gửi lời chúc đến ông bà.

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì thêm nhưng cộng đồng mạng vẫn đang liên tục chia sẻ, bình luận về bức ảnh "gây bão" này.

Câu chuyện xúc động đằng sau clip cụ ông hôn lên má vợ và ước hẹn: "Sáu mươi mấy năm rồi, kiếp sau vẫn gặp nhau..." Đứng bên giường của vợ trước phút sinh ly tử biệt, ông cụ liên tục nắm chặt tay vợ, hôn lên má, dặn dò và hẹn ước kiếp sau gặp lại. Đoạn clip khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-nhau-gia-di-toi-van-se-nhin-ve-phia-ba-the-nay-buc-anh-nhan-hon-80-nghin-luot-chia-se-gay-bao-mang-325864.html