Clip: Cô gái lột đồ khoe ngực trần giữa phố sau trận chung kết của U23 Việt Nam

Sau trận chung kết của U23 Việt Nam, cô gái trẻ lột phăng áo khoe ngực trần giữa đường, xung quanh có rất nhiều người hò reo không ngớt.
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Tối qua (27/1), rất đông người hâm mộ xuống đường chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam sau trận chung kết. Tuy Việt Nam đã để tuột mất chức vô địch vào những giây phút cuối cùng nhưng không khí ăn mừng trên khắp cả nước không vì thế mà suy giảm. Chẳng cần giành cúp vàng, điều to lớn nhất mà những chiến binh quả cảm nhận được chính là tình yêu, sự tự hào của cả dân tộc.
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số bạn trẻ lại thực hiện theo cách vô cùng phản cảm nhằm câu kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Điển hình như cô nàng được cho là chuyển giới dưới đây. Cô gái trẻ lột phăng áo khoe ngực trần giữa tiếng nhạc xập xình và sự hò reo của nhiều thanh niên xung quanh.
Clip: Cô gái trẻ lột đồ khoe ngực trần sau trận chung kết của U23 Việt Nam
Theo đó, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bức xúc cho hành động phản cảm này. "Trận nào cũng có mấy em cố tình lột đồ để nổi tiếng"; "Chỉ thấy phản cảm và vô duyên thôi chứ không thấy tinh thần dân tộc gì ở đây"; "Thật đáng xấu hổ!"; "Nghe nói cô gái là người chuyển giới. Xin đừng làm xấu mặt cộng đồng LGBT thêm nữa".