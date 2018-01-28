Clip: Cô gái lột đồ khoe ngực trần giữa phố sau trận chung kết của U23 Việt Nam

Tối qua (27/1), rất đông người hâm mộ xuống đường chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam sau trận chung kết. Tuy Việt Nam đã để tuột mất chức vô địch vào những giây phút cuối cùng nhưng không khí ăn mừng trên khắp cả nước không vì thế mà suy giảm. Chẳng cần giành cúp vàng, điều to lớn nhất mà những chiến binh quả cảm nhận được chính là tình yêu, sự tự hào của cả dân tộc.

Không khí ăn mừng trên đường phố vẫn cực nhộn nhịp sau trận chung kết - Ảnh: Internet

Chính bóng đá và U23 Việt Nam đã gắn kết cả dân tộc lại với nhau, điều này còn quý giá hơn cúp vô địch - Ảnh: Kenh14

Cả triệu trái tim Việt đều nói tiếng cám ơn những chàng chiến binh quả cảm - Ảnh: Kenh14

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số bạn trẻ lại thực hiện theo cách vô cùng phản cảm nhằm câu kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng.