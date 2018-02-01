Không chỉ treo cổ đứa trẻ lên xà ngang, người đàn ông này còn cởi quần bé rồi dùng roi đánh đập dã man.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai đứa trẻ bị bạo hành dã man khiến người xem vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, bé trai khoảng 5- 6 tuổi bị treo cổ lên một thanh xà ngang, quần bị kéo xuống đến đầu gối. Đứng cạnh đó, người đàn ông cao lớn liên tục dùng roi đánh vào người một bé gái khác. Em cố gắng bỏ chạy nhưng bị ông ta kéo lại, ném vào tường và tiếp tục dùng roi quất.

Mặc kệ hai đứa trẻ gào khóc van xin, người đàn ông tàn ác vẫn không dừng tay - Ảnh cắt từ clip

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mặc dù chưa biết vụ việc xảy ra ở đâu nhưng tất cả người xem đều chỉ trích hành vi tàn độc của người đàn ông này.

“Ông này ở đâu vậy trời, đánh con như vậy thì thà đừng có đẻ ra. Mong chính quyền địa phương vào cuộc xử lý, tống cổ được ông ta vào tù thì càng tốt”, X.L nói.

"Tại sao lại có người cha như vậy nhỉ? Dù con mình có làm gì sai đi chăng nữa thì cũng là một đứa trẻ mà thôi. Tức giận quá thì la hay đánh nó nhẹ thôi, tại sao phải treo cổ nó lên mà đánh vậy chứ. Làm cha mà không có chút tình thương nào vậy? Ông có còn là con người không?”, M.Y thương cảm.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Người đàn ông này chắc bị vợ bỏ rồi nên mới hành hạ hai đứa trẻ dã man như vậy. Nghe tiếng khóc la của hai đứa nhỏ mà xót xa quá”, L.A phẫn nộ.

“Người cha đáng trách, người quay đoạn clip này còn đáng trách hơn. Thấy hai đứa trẻ bị đánh vậy không ngăn cản hay báo cơ quan công an mà còn quay. Con người ngày nay thật đáng sợ, vô cảm hết rồi”, L.B bức xúc.

Lại xuất hiện clip trẻ sơ sinh bị bảo mẫu bạo hành dã man: 'Lắc mạnh tay để bé ợ hơi' Vì không có thời gian nên đôi vợ chồng trẻ đành thuê người chăm sóc đứa con mới sinh của mình. Thế nhưng khi xem lại camera, người cha mới tá hỏa phát hiện con mình bị bạo hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-be-trai-bi-treo-co-lot-quan-danh-dap-da-man-khien-cong-dong-mang-phan-no-270067.html