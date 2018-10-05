Clip bà cụ tay run run nhặt từng cọng hành kiếm sống qua ngày khiến nhiều người rơi nước mắt

Xã hội 05/10/2018 15:40

Vào cái tuổi đáng ra phải ở nhà tận hưởng tuổi già, sum vầy với con cháu thì bà cụ lại phải bươn chải, nhặt hành lá kiếm sống qua ngày. Hình ảnh bà cụ khắc khổ tay chân không được nhanh nhạy nhặt từng cọng hành khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh một bà cụ được cho là bị tai biến nhặt hành lá để bán bên đường.

Theo chia sẻ của chủ nhân Facebook tên T.V: “Tuyến đường sầm uất với những dãy nhà cao tầng hòa vào dòng người đông đúc thì ngay bên cạnh bờ hồ xuất hiện hình ảnh một bà cụ với vẻ ngoài khắc khổ đang ngồi nhặt hành lá.

Clip bà cụ nhặt từng cọng hành kiếm sống qua ngày ở Đà Nẵng
Hình ảnh bà cụ được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Nó làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng tạo cảm giác sống mũi cay cay vì đáng lẽ ra bằng tuổi của cụ, cụ đã có thể được nghỉ ngơi an nhàn tận hưởng tuổi già sum vầy hạnh phúc bên con cháu. Hôm nay Đà Nẵng mưa gió quá ai có đi qua mua ủng hộ cụ một chút để cụ sớm được về nhà.

Theo thông tin mình nhận được cụ chỉ còn duy nhất một người con, nhưng hiện tại anh ấy lại đang bị tật nguyền nằm một chỗ, gia đình họ hàng thân thích không có ai”.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều thương cảm với hoàn cảnh của cụ. Không ít người có ý định muốn tìm đến giúp đỡ để bà cụ có thể có cuộc sống tốt hơn.

Clip bà cụ nhặt từng cọng hành kiếm sống qua ngày ở Đà Nẵng
Theo chia sẻ của T.V, bà cụ bị tai biến và không còn nhiều người thân - Ảnh: Facebook

 “Có những người dù già nua tật nguyền vẫn cố làm việc kiếm cái ăn. Ấy vậy mà một số người khỏe mạnh lại đi lừa đảo, cướp giật, ăn xin, giả bệnh để lấy tiền người khác. Thương cụ quá”, M.K nghẹn ngào.

 “Cháu không có gì giúp được bà ngoài lời chúc bà luôn mạnh khỏe và sẽ được nhiều người xung quanh giúp đỡ bà trong những lúc khó khăn”, V.V bình luận.

“Cái tuổi già như cụ đáng dược hưởng an vui với con cháu, thật sự là xót xa quá. Nhìn bà nhớ ngoại của con quá xem đi xem lại rồi khóc luôn vì nhớ nhà”, B.A xúc động.

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Trang nghỉ học đã 2 năm nay, một năm trước em quen bạn bè trên mạng rồi qua lại với một người con trai sau đó thì có thai ngoài ý muốn. Gia đình Trang thuộc diện khó khăn, chỉ có 2 cha con, cha đã gần 70 tuổi làm nghề chạy xe ôm để kiếm sống.

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