Chuyện xúc động phía sau đoạn clip người tài xế giúp đỡ cặp vợ chồng chở con nhỏ vượt gần 400km dưới trời mưa rét

Theo đó, trên quãng đường từ Hải Dương đến Hà Giang, nam tài xế ô tô đã bắt gặp đôi vợ chồng chở theo một bé gái khoảng tầm một tuổi và kèm đồ đạc lỉnh kỉnh. Đáng chú ý, tiết trời đang khắc nghiệt mưa rét và sương mù dày đặc khiến họ đi đường khá chật vật, tấm áo mưa mỏng không thể che chắn hết cho gia đình họ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hành động đẹp của 2 người đi ô tô dành cho cặp vợ chồng chở theo em bé đang di chuyển trên đường bằng xe máy dưới trời mưa to khiến cộng đồng mạng "ấm lòng".

Sau khi chứng kiến cảnh này, tài xế xe tải và một người phụ nữ nữa đã chạy xe đến gần cặp vợ chồng kia để giúp đỡ. Họ đưa tấm chăn lông cho người vợ để giữ ấm cho bé gái. Trò chuyện thêm với cặp vợ chồng kia thì tài xế mới biết họ đã di chuyển một quãng đường khá xa dài hơn 400km để về quê và vẫn còn 40km mới về đến nhà. Nghe vậy, người tài xế và chị chủ tốt bụng còn cho 2 vợ chồng một chút tiền để mua sữa cho cháu bé và ăn uống dọc đường.

Hành động của nam tài xế đã ngay lập tức "gây bão" trên mạng, dư luận thi nhau truyền tay đoạn clip ý nghĩa này. Liên quan đến đoạn clip này, chiều 19/4, chia sẻ với Dân trí, anh Chu Quang Sao (28 tuổi, ở Thái Nguyên) - tài xế xe tải đã giúp đỡ vợ chồng đi xe máy kể lại sự việc ngày hôm đó với những tình tiết mà nội dung video clip chưa thể hiện hết.

Cụ thể, rạng sáng 16/4, khi anh đang di chuyển trên quốc lộ 3 đoạn cuối tỉnh Bắc Kạn để sang Cao Bằng bắt lợn thì nhìn thấy 2 vợ chồng đi xe máy đang dừng chân trú mưa dưới một vách đá.

Khi đó người chồng mệt mỏi đứng chống chân xe máy khi chiếc xe vừa bị đổ xuống đường. Bên cạnh đó, trên xe còn có rất nhiều đồ đạc và người phụ nữ còn bế một bé gái đang mặc áo rất mỏng.

"Lúc này trời đang mưa, gió rét và sương mù nhiều nên tôi lo cháu bé gặp lạnh dễ bị ốm. Thấy vậy, tôi dừng xe lại và lấy chiếc chăn mỏng trên xe nhờ chị chủ hàng đi cùng mang xuống đưa cho 2 vợ chồng đi xe máy để quấn vào giữ ấm cho cháu nhỏ" - anh Sao kể lại.

Sau đó, anh lại tiếp tục lên đường để kịp giờ vận chuyển hàng. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn thì anh thấy không yên tâm nên đã dừng xe lại và xuống xe thuyết phục người vợ đưa cháu bé lên xe tải của mình. Lúc đầu, anh nói mãi không được vì 2 vợ chồng ngại và cảnh giác người lạ.

Người vợ đã bế con nhỏ lên xe anh tài xế ngồi để tránh rét một đoạn - Ảnh: Cắt từ clip

Tài xế sinh năm 1992 kể lại thêm với Infonet/Vietnamnet: "Đi được tầm 1km rồi mình thấy không yên tâm, tôi lại dừng xe lại lần nữa và xuống xe thuyết phục người vợ và cháu bé đó lên xe tải của mình. Lúc đầu nói mãi họ không lên xe đâu, họ ngại và cũng thấy người lạ nên cảnh giác. Mãi sau mời mãi chị vợ và cháu bé mới lên xe, còn anh chồng đi xe máy theo sau xe mình tới ngã 3 TP Cao Bằng hướng đi Nguyên Bình thì dừng lại bởi mình không cùng đường về Hà Giang với họ. Nếu cùng đường chắc chắn sẽ chở họ đi tiếp rồi nhưng vì còn theo đoàn chở hàng nên không thể"".

Lên xe hỏi chuyện anh Sao mới biết cặp vợ chồng là người dân tộc nói tiếng Kinh chưa sõi, đang đi làm công nhân ở Hải Dương nhưng do dịch bệnh, công ty ít việc nên cả nhà đành khăn gói về quê. Họ đã đi suốt từ ngày hôm trước (15/4) từ chỗ làm để về quê, chưa dừng nghỉ chút nào, trên xe máy vẫn còn 1 phần can xăng mang theo để tiếp nhiên liệu dọc đường. Thấy bé gái hơn 1 tuổi vừa rét, vừa mệt và đói nên anh Sao đưa cho cháu một chút bánh quy còn lại trên xe.

Hình ảnh 2 vợ chồng đi xe máy chở theo con nhỏ dưới trời mưa rét - Ảnh: Cắt từ clip

Khi biết việc làm của mình được chia sẻ khắp mạng xã hội, anh Quang Sao khiêm tốn nói: "Hành động nhỏ thông thường hằng ngày mà có gì đâu, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi. Trước khi cặp vợ chồng lên xe máy đi về nhà, người chồng nói cảm ơn và chị vợ dạy cháu bé nói "Con bye bye chú đi", chỉ như vậy thôi là mình thấy vui rồi .

Clip mình quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội để làm kỷ niệm và cũng là để giữ lại hình ảnh ban đầu phòng khi có chuyện gì bất trắc. Đó là thói quen của mọi tài xế có kinh nghiệm khi đi trên đường, giúp đỡ mọi người, chứ mình không có ý định câu view câu like gì cả vì công việc của mình không liên quan gì tới mạng xã hội. Thế nên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội có một số ý kiến như vậy mình cũng không bận tâm gì. Chỉ mong đi đường bất cứ ai gặp những người cần giúp đỡ, hãy mở lòng giúp họ trong khả năng của mình, vậy là đủ".