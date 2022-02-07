Chuyện thật như đùa: Thanh niên chuyển giới nam bị tình đầu chia tay vì... ngày cáng giống đàn ông

Mới đây, khi tham gia một chương trình thực tế. mỹ nam chuyển giới đã có những chia sẻ về quý trình "come out" và mối tình đầu đáng nhớ của mình.

Mới đây, tham gia chương trình Come Out - Bước Ra Ánh Sáng tập 172, Ray Đàm - một người chuyển giới nam hiện đang là sinh viên đã khiến nhiều người bất ngờ vì câu chuyện của mình. Anh cho biết, tính đến hiện tại, bản thân đã chuyển giới được 3 năm.

Ray Đàm - một người chuyển giới nam hiện đang là sinh viên - Ảnh: Chụp màn hình

Ray tiết lộ, ngay từ năm lớp 6, anh đã công khai nói với bạn bè rằng mình thích con gái. Sau đó, khi bố mẹ bắt mặc váy, anh đã kiên quyết không đồng ý và dọn ra khỏi nhà. Rất may, cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận giới tính thật của Ray.

Anh chia se nhiều câu chuyện thú vị về bản thân - Ảnh: Chụp màn hình

Dù được nhiều bạn nam theo đuổi nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối, gu của anh là những bạn nữ cá tính. Năm lớp 10, Ray có tiêm hormone nam được 6 tháng rồi phải bỏ vì bị mẹ phát hiện. Bố Ray cấm tuyệt con tiêm thuốc vì cho rằng nó sẽ mang đến nhiều hệ lụy, di chứng sau này. Mọi chuyện dừng lại cho đến khi nhân vật chính học đến lớp 12 thì quyết định tiếp tục và kéo dài cho đến bây giờ. Hiện tại, anh vẫn giấu gia đình chuyện mình tiêm hormone nam.

Nam chính của chương trình lúc chưa chuyển giới - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về mối tình đầu cùa mình, Ray cho biết anh quen được 4 tháng rồi chia ray vì bạn gái của không thích con gái kiểm tom boy chứ không phải chuyện giới.

"Bạn ấy sợ đàn ông, khi em càng giống đàn ông thì bạn ấy càng sợ. Khi chia tay em đã khóc rất nhiều" - Ray Đàm kể về người tình đầu tiên của mình.

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