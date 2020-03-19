Chuyện lạ: Con gái làm kẻ thứ ba, mẹ lại nhắn tin cho 'chính thất' để dằn mặt, khuyên bỏ chồng

Nhiều giờ qua, câu chuyện bà mẹ của kẻ thứ 3 nhắn tin thách thức "chính thất" gây xôn xao mạng xã hội.

Thời gian gần đây, chuyện vợ bị bồ nhí ghen ngược hay vợ bị chồng đánh đập vì dám đi đánh ghen đã không còn xa lạ. Thế nhưng, câu chuyện mẹ của kẻ thứ 3 thẳng thừng nhắn tin dằn mặt "chính thất" mới đây quả là trường hợp hiếm có khó tìm.

Theo đó, một người dùng Facebook đã chia sẻ câu chuyện của bạn mình: “Chồng bạn ấy ngoại tình, đây là mẹ của bồ chồng bạn ấy nhắn tin cho bạn ấy. Nếu là mình mình bán thằng chồng cặn bã ấy đi luôn trong vòng 1 nốt nhạc”.

Câu chuyện người mẹ của kẻ thứ 3 dằn mặt 'chính thất' thay con gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Kèm theo đó, người này còn đăng những bức ảnh chụp lại cuộc hội thoại của 2 người. Theo đó, mẹ của "tiểu tam" khuyên cô vợ đừng níu kéo chồng vì cả hai đã không còn tình yêu. Bên cạnh đó, bà ta cũng khẳng định có đủ tiền để lo cho hạnh phúc của con gái và người tình. Nguyên nhân bà mẹ này nhắn tin cho "chính thất" là vì muốn cô chia tay chồng để anh ta đến với con gái mình.

Trong khi đó, cô vợ vẫn bình tĩnh đáp trả. Cô nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Cô có thể mua chồng cháu với giá bao nhiêu?”. Trước câu hỏi thẳng thừng này, bà ta khẳng định anh chồng không phải là đồ vật để mua bán.

Màn đáp trả thâm thúy của chị vợ được dân mạng khen hết lời - Ảnh: FB

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện hy hữu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động trơ trẽn của người phụ nữ này. Bên cạnh một số ý kiến khuyên ly hôn thì cũng có không ít người khuyên cô vợ nên giữ chồng đừng để kẻ khác hưởng lợi.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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