Chuyên gia khuyến cáo người khỏi Covid-19 cần tái khám từ 2-4 tuần sau xuất viện

Xã hội 13/01/2022 19:29

Người bệnh Covid-19 sau khi xuất viện nên tái khám để phát hiện sớm và kịp thời điều trị các di chứng hậu nhiễm.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 13/1, tại họp báo định kỳ về tình hình dịch bệnh Covid-19, bác sĩ Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận 1.050 ca khám hậu Covid-19. Trong đó, ghi nhận 59% kèm theo bệnh lý nền, 341 trường hợp phải nhập viện điều trị. 

"Chúng tôi khuyến cáo tất cả người bệnh Covid-19 cần tái khám 2-4 tuần sau xuất viện, để đảm bảo khỏe mạnh hoàn toàn, không còn di chứng", bác sĩ Hoàng chia sẻ. 

Vấn đề chủ yếu của các bệnh nhân hậu khỏi Covid-19 là hô hấp cấp, hô hấp mãn tính, tim mạch, một số bệnh lý có thể gây xuất huyết não. Về tâm lý, nhiều bệnh nhân bị stress, rối loạn lo lâu, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, nhóm bệnh nhân Covid-19 từ 30-50 tuổi, không có bệnh lý nền, vẫn ghi nhận triệu chứng như rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, stress… hậu nhiễm.

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Bệnh nhân hậu Covid-19 tại TP.HCM đang tập vật lý trị liệu - Ảnh: Vietnamnet

Theo bác sĩ Phan Minh Hoàng, khi bệnh nhân trở lại thăm khám sớm, sẽ được thực hiện xét nghiệm, đánh giá tổng quát thể trạng. Từ đó, kịp thời điều trị di chứng do SARS-CoV-2 gây ra, bệnh nhân mới trở lại cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. 

Hiện, TP.HCM có nhiều bệnh viện có khoa hậu Covid-19. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành đang chủ động liên lạc qua điện thoại với bệnh nhân Covid-19 đã xuất viện, có nguy cơ cao để theo dõi sức khỏe.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, TP tiếp tục thực hiện việc truy vết và khai báo y tế nhằm duy trì cấp độ dịch – vùng xanh. Theo đó, TP đã ở cấp độ 1, các hoạt động xã hội trở về bình thường. Tuy nhiên, không vì thế mà lơ là phòng chống dịch. “Chúng ta càng phải gắt gao và cảnh giác hơn. Truy vết, khai báo y tế sẽ không bỏ sót trường hợp nghi ngờ, nhưng cũng không cách ly tràn lan gây hao phí lực lượng” - ông Tâm khẳng định.

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